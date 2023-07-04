https://ria.ru/20230704/shos-1882050269.html

Информационная безопасность стала отдельным направлением работы РАТС ШОС

Информационная безопасность стала отдельным направлением работы РАТС ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Информационная безопасность стала отдельным направлением работы РАТС ШОС

Обеспечение информационной безопасности и реагирование на вызовы и угрозы в интернете в 2023 году официально выделены в отдельное направление работы... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:35

2023-07-04T07:35

2023-07-04T07:35

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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Обеспечение информационной безопасности и реагирование на вызовы и угрозы в интернете в 2023 году официально выделены в отдельное направление работы Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. "С момента своего создания в 2002 году Региональная антитеррористическая структура ШОС стала главным координационным центром организации по борьбе с "тремя силами зла" и образцом успешной многосторонней площадки для сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом как на региональном, так и международном уровне", - заявил Чжан Мин в преддверии открытия заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил, что за прошлый год в рамках РАТС ШОС были определены совместные меры по противодействию современным вызовам и угрозам со стороны международных террористических организаций, было подписано 42 соответствующих решения. Помимо этого принимались последовательные меры по недопущению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях на пространстве ШОС. "В 2023 году обеспечение информационной безопасности и реагирование на вызовы и угрозы в интернете официально выделены в отдельное направление работы РАТС ШОС", - подчеркнул генсек. Вместе с тем, страны объединения успешно проводят совместные антитеррористические учения и прочие мероприятия, а также эффективно реализуют "Программу сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022–2024 годы", соответствующая работа идет плодотворно. "Надеемся, что вслед за вступлением в ШОС Ирана и Беларуси соответствующие ведомства двух стран будут играть активную роль в работе организации по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, наркопреступностью и незаконным использованием информационных технологий, активно участвовать в соответствующем сотрудничестве, а также работать и делиться опытом с другими странами", - указал Чжан Мин. Он выразил уверенность, что "благодаря совместным усилиям Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества в полной мере сыграет свою важную роль, а также внесет новый, еще больший вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности". Заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества откроется во вторник в Индии в виртуальном формате. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1881483355.html

https://ria.ru/20230704/shos-1882046973.html

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иран, белоруссия, индия, чжан мин, шос, в мире