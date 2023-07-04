https://ria.ru/20230704/sholts-1882245305.html

Олаф Шольц: США соблюдают международные нормы при поставках оружия Киеву

Олаф Шольц: США соблюдают международные нормы при поставках оружия Киеву - РИА Новости, 04.07.2023

Олаф Шольц: США соблюдают международные нормы при поставках оружия Киеву

США придерживаются международных норм при поставках оружия Украине, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных поставках... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:06

2023-07-04T20:06

2023-07-04T20:06

украина

россия

сша

сергей лавров

олаф шольц

нато

f-16

марк милли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg

БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. США придерживаются международных норм при поставках оружия Украине, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных поставках кассетных боеприпасов Киеву. "Я не думаю, что имеет смысл комментировать сообщения. В любом случае я знаю, что все решения, которые подготавливает американское правительство, не противоречат международным правилам, о которых все мы между собой договорились", – ответил он на вопрос о том, как он относится к сообщениям, что США якобы собираются поставить кассетные боеприпасы Украине. Также Шольц в очередной раз призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Шольц выступал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 или кассетных боеприпасов пока нет, но такая возможность рассматривается. Газета Wall Street Journal утверждала, что американские власти близки к тому, чтобы санкционировать поставки ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров. Позднее телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванных чиновников, что Белый дом в ближайшее время должен принять решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, в случае одобрения они могут войти в новый пакет военной помощи Украине уже в июле. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230629/postavki-1881014231.html

https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html

https://ria.ru/20230703/leopard-1881974504.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, сергей лавров, олаф шольц, нато, f-16, марк милли