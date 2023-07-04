https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html

Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома

Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома - РИА Новости, 04.07.2023

Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома

Жителям города Шебекино Белгородской области, выехавшим на временное проживание в пункты временного размещения из-за массированного обстрела города в начале... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:03

2023-07-04T08:03

2023-07-04T08:04

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

украина

общество

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Жителям города Шебекино Белгородской области, выехавшим на временное проживание в пункты временного размещения из-за массированного обстрела города в начале июня, со вторника начнут предлагать вернуться в свои дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ранее губернатор писал, что жители Шебекино начнут возвращаться домой с 3 июля, если оперативная обстановка останется спокойной. "Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - написал Гладков. Он напомнил, что начисление коммунальных платежей будет возобновлено с 1 августа, к этому времени планируется восстановление теплового контура, включая кровлю и окна. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230629/shebekino-1881131317.html

https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html

белгородская область

шебекино

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, украина, общество