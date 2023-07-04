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Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома - РИА Новости, 04.07.2023
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08:03 04.07.2023 (обновлено: 08:04 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html
Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома
Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома - РИА Новости, 04.07.2023
Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома
Жителям города Шебекино Белгородской области, выехавшим на временное проживание в пункты временного размещения из-за массированного обстрела города в начале... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:03
2023-07-04T08:04
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
украина
общество
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Жителям города Шебекино Белгородской области, выехавшим на временное проживание в пункты временного размещения из-за массированного обстрела города в начале июня, со вторника начнут предлагать вернуться в свои дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ранее губернатор писал, что жители Шебекино начнут возвращаться домой с 3 июля, если оперативная обстановка останется спокойной. "Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - написал Гладков. Он напомнил, что начисление коммунальных платежей будет возобновлено с 1 августа, к этому времени планируется восстановление теплового контура, включая кровлю и окна. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230629/shebekino-1881131317.html
https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, украина, общество
Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Украина, Общество
Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома

Губернатор Белгородской области Гладков: жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Жителям города Шебекино Белгородской области, выехавшим на временное проживание в пункты временного размещения из-за массированного обстрела города в начале июня, со вторника начнут предлагать вернуться в свои дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее губернатор писал, что жители Шебекино начнут возвращаться домой с 3 июля, если оперативная обстановка останется спокойной.
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"Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - написал Гладков.
Он напомнил, что начисление коммунальных платежей будет возобновлено с 1 августа, к этому времени планируется восстановление теплового контура, включая кровлю и окна.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
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Белгородская областьШебекиноВячеслав ГладковУкраинаОбщество
 
 
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