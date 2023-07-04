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В американском СМИ призвали власти Украины вдохновляться опытом Саакашвили - РИА Новости, 04.07.2023
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17:34 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882213255.html
В американском СМИ призвали власти Украины вдохновляться опытом Саакашвили
В американском СМИ призвали власти Украины вдохновляться опытом Саакашвили - РИА Новости, 04.07.2023
В американском СМИ призвали власти Украины вдохновляться опытом Саакашвили
Авторы статьи в американском издании Foreign Affairs предложили украинским властям при проводимых ими реформах вдохновляться политическим опытом экс-президента... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:34
2023-07-04T17:34
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Авторы статьи в американском издании Foreign Affairs предложили украинским властям при проводимых ими реформах вдохновляться политическим опытом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили при том, что тот в настоящее время является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга и растрате госсредств, а также осужден по делу об убийстве банкира. "Украинскому правительству будет важно поддерживать национальное единство, поскольку оно проводит реформы. Украинские реформаторы могут с осторожностью обращаться к Грузии за вдохновением", - пишут авторы статьи, отметив гениальную политическую борьбу экс-президента Грузии с коррупцией после "революции роз". По их мнению, "гениальность Саакашвили" заключалась не столько в самом его плане борьбы с коррупцией, сколько в убеждении "миллионов людей в том, что все действительно изменится". Авторами статьи являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect). При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230703/protest-1882013106.html
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882198410.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
В американском СМИ призвали власти Украины вдохновляться опытом Саакашвили

Авторы Foreign Affairs предложили властям Украины взять за образец реформ опыт Саакашвили

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Авторы статьи в американском издании Foreign Affairs предложили украинским властям при проводимых ими реформах вдохновляться политическим опытом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили при том, что тот в настоящее время является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга и растрате госсредств, а также осужден по делу об убийстве банкира.
"Украинскому правительству будет важно поддерживать национальное единство, поскольку оно проводит реформы. Украинские реформаторы могут с осторожностью обращаться к Грузии за вдохновением", - пишут авторы статьи, отметив гениальную политическую борьбу экс-президента Грузии с коррупцией после "революции роз". По их мнению, "гениальность Саакашвили" заключалась не столько в самом его плане борьбы с коррупцией, сколько в убеждении "миллионов людей в том, что все действительно изменится".
Президент Украины Владимир Зеленский с фотографиями Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Зеленский поручил выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Саакашвили
3 июля, 20:13
Авторами статьи являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect).
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
СМИ: власть на Украине после окончания конфликта станет еще авторитарнее
Вчера, 16:51
 
В миреГрузияУкраинаМихаил СаакашвилиВладимир Зеленский
 
 
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