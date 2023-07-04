В американском СМИ призвали власти Украины вдохновляться опытом Саакашвили
Авторы Foreign Affairs предложили властям Украины взять за образец реформ опыт Саакашвили
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Авторы статьи в американском издании Foreign Affairs предложили украинским властям при проводимых ими реформах вдохновляться политическим опытом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили при том, что тот в настоящее время является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга и растрате госсредств, а также осужден по делу об убийстве банкира.
"Украинскому правительству будет важно поддерживать национальное единство, поскольку оно проводит реформы. Украинские реформаторы могут с осторожностью обращаться к Грузии за вдохновением", - пишут авторы статьи, отметив гениальную политическую борьбу экс-президента Грузии с коррупцией после "революции роз". По их мнению, "гениальность Саакашвили" заключалась не столько в самом его плане борьбы с коррупцией, сколько в убеждении "миллионов людей в том, что все действительно изменится".
Авторами статьи являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect).
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.