https://ria.ru/20230704/rosselkhozbank-1882181792.html

В МИД оценили идею создания "дочки" Россельхозбанка для подключения к SWIFT

В МИД оценили идею создания "дочки" Россельхозбанка для подключения к SWIFT - РИА Новости, 04.07.2023

В МИД оценили идею создания "дочки" Россельхозбанка для подключения к SWIFT

Схема по созданию дочерней компании Россельхозбанка, которую ЕС может подключить к SWIFT для расчетов в рамках зерновой сделки, заведомо непроходная, заявила во РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:57

2023-07-04T15:57

2023-07-04T16:08

экономика

россельхозбанк

евросоюз

зерновая сделка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

swift

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Схема по созданию дочерней компании Россельхозбанка, которую ЕС может подключить к SWIFT для расчетов в рамках зерновой сделки, заведомо непроходная, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий размещен на сайте министерства.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки."При этом выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой "дочки" "Россельхозбанка", которую есовцы может быть когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT. "За скобками" остаются такие практические моменты, как то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты". В обмен на все это Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением "черноморской инициативы"", - говорится в комментарии на сайте министерства."Иначе как очередным "щедрым" предложением в духе инициативы генсекретаря ООН по перезапуску аммиакопровода "Тольятти-Одесса", который был подорван на подконтрольной Киеву территории 5 июня, это не назовешь", - добавили в ведомстве.Как указали в министерстве, "данный сюжет идет в русле активной кампании в СМИ, запущенной западниками, украинцами и ооновцами, на фоне предстоящего завершения "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, срок действия которой истекает 17 июля"."Таким образом, пытаются создать видимость неких прорывных результатов в деле нормализации российского сельхозэкспорта, который предусмотрен Меморандумом Россия-ООН", - подчеркнули в МИД.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230703/sdelka-1882028984.html

https://ria.ru/20230630/sdelka-1881395761.html

https://ria.ru/20230628/sdelka-1880833993.html

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экономика, россельхозбанк, евросоюз, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, swift, оон, турция, россия