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При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок - РИА Новости, 04.07.2023
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
Девочка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:17
2023-07-04T19:17
2023-07-04T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нелюдями ранения также получила девочка 2018 года рождения", - сообщил Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли, еще две женщины получили ранения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
Мэр Донецка Кулемзин: при украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок