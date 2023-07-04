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При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок - РИА Новости, 04.07.2023

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок

Девочка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:17

2023-07-04T19:17

2023-07-04T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нелюдями ранения также получила девочка 2018 года рождения", - сообщил Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли, еще две женщины получили ранения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины