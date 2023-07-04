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При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 04.07.2023 (обновлено: 19:18 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/rebenok-1882238299.html
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок - РИА Новости, 04.07.2023
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
Девочка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:17
2023-07-04T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. &quot;По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нелюдями ранения также получила девочка 2018 года рождения&quot;, - сообщил Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли, еще две женщины получили ранения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок

Мэр Донецка Кулемзин: при украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«

"По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нелюдями ранения также получила девочка 2018 года рождения", - сообщил Кулемзин.

Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли, еще две женщины получили ранения.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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