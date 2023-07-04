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Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов - РИА Новости, 04.07.2023
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18:35 04.07.2023 (обновлено: 18:54 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/razvitie-1882228728.html
Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов
Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов - РИА Новости, 04.07.2023
Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил о социально-экономическом... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:35
2023-07-04T18:54
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов страны."Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 000", - сообщил вице-премьер.
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россия, марат хуснуллин, владимир путин
Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов

Хуснуллин доложил Путину о социально-экономическом развитии четырех новых регионов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов страны.
"Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 000", - сообщил вице-премьер.
Встреча президента России Владимира Путина с африканской делегацией в Константиновском дворце под Санк-Петербургом
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17 июня, 19:11
 
РоссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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