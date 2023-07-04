https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту

Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту - РИА Новости, 04.07.2023

Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет на связи с министром транспорта Виталием Савельевым для решения проблем с пробками на въезде на Крымский мост,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:18

2023-07-04T16:18

2023-07-04T16:24

россия

краснодарский край

владимир путин

виталий савельев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c4a5fb09d7292706a5302d6c571ba1c4.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет на связи с министром транспорта Виталием Савельевым для решения проблем с пробками на въезде на Крымский мост, попросив министра сообщать, если понадобится какая-либо помощь. "Виталий Геннадьевич, мы с вами будем на связи постоянной. Если нужна какая-то дополнительная помощь с моей стороны, скажите об этом", - сказал Путин на совещании с правительством во вторник. Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщал, что открыты дополнительные пункты досмотра.

https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, краснодарский край, владимир путин, виталий савельев, общество