https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html
Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту
Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту - РИА Новости, 04.07.2023
Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет на связи с министром транспорта Виталием Савельевым для решения проблем с пробками на въезде на Крымский мост,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:18
2023-07-04T16:18
2023-07-04T16:24
россия
краснодарский край
владимир путин
виталий савельев
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет на связи с министром транспорта Виталием Савельевым для решения проблем с пробками на въезде на Крымский мост, попросив министра сообщать, если понадобится какая-либо помощь. "Виталий Геннадьевич, мы с вами будем на связи постоянной. Если нужна какая-то дополнительная помощь с моей стороны, скажите об этом", - сказал Путин на совещании с правительством во вторник. Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщал, что открыты дополнительные пункты досмотра.
https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, владимир путин, виталий савельев, общество
Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, Виталий Савельев, Общество
Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту
Путин сообщил, что будет постоянно на связи с Савельевым из-за пробок на Крымском мосту