https://ria.ru/20230704/putin-1882162837.html

Путин оценил программу Высшей школы госуправления

Путин оценил программу Высшей школы госуправления - РИА Новости, 04.07.2023

Путин оценил программу Высшей школы госуправления

Программа школы губернаторов РАНХиГС построена на принципах абсолютной прозрачности, в ней важнее не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:02

2023-07-04T15:02

2023-07-04T15:03

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882147350_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_ae8fe8de113e6fd9da958992cf10fca6.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Программа школы губернаторов РАНХиГС построена на принципах абсолютной прозрачности, в ней важнее не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные способности и творческий потенциал, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления. "С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников стали главами регионов, более 200 получили новые назначения – пять человек были назначены федеральными министрами, более 20 человек –заместителями министров, в том числе семь – первыми заместителями", - сказал глава государства. Он отметил, что выпускники также работают главами крупных российских городов, трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента и аппарате правительства, Всего же, как сказал Путин, выпускниками программы стали более 400 человек. "Программа построена по принципам абсолютной прозрачности, здесь прежде всего важно не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные данные, способности и творческий потенциал, служить в самом хорошем смысле этого слова – народу и родине", - добавил президент.

https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html

https://ria.ru/20230704/putin-1882135518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин