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Путин оценил программу Высшей школы госуправления - РИА Новости, 04.07.2023
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15:02 04.07.2023 (обновлено: 15:03 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/putin-1882162837.html
Путин оценил программу Высшей школы госуправления
Путин оценил программу Высшей школы госуправления - РИА Новости, 04.07.2023
Путин оценил программу Высшей школы госуправления
Программа школы губернаторов РАНХиГС построена на принципах абсолютной прозрачности, в ней важнее не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:02
2023-07-04T15:03
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Программа школы губернаторов РАНХиГС построена на принципах абсолютной прозрачности, в ней важнее не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные способности и творческий потенциал, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления. "С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников стали главами регионов, более 200 получили новые назначения – пять человек были назначены федеральными министрами, более 20 человек –заместителями министров, в том числе семь – первыми заместителями", - сказал глава государства. Он отметил, что выпускники также работают главами крупных российских городов, трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента и аппарате правительства, Всего же, как сказал Путин, выпускниками программы стали более 400 человек. "Программа построена по принципам абсолютной прозрачности, здесь прежде всего важно не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные данные, способности и творческий потенциал, служить в самом хорошем смысле этого слова – народу и родине", - добавил президент.
https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html
https://ria.ru/20230704/putin-1882135518.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил программу Высшей школы госуправления

Путин: программа Высшей школы госуправления построена на принципах прозрачности

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Программа школы губернаторов РАНХиГС построена на принципах абсолютной прозрачности, в ней важнее не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные способности и творческий потенциал, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления.
"С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников стали главами регионов, более 200 получили новые назначения – пять человек были назначены федеральными министрами, более 20 человек –заместителями министров, в том числе семь – первыми заместителями", - сказал глава государства.
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Он отметил, что выпускники также работают главами крупных российских городов, трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента и аппарате правительства,
Всего же, как сказал Путин, выпускниками программы стали более 400 человек.
"Программа построена по принципам абсолютной прозрачности, здесь прежде всего важно не какое-то телефонное право и бывшие заслуги, а личные данные, способности и творческий потенциал, служить в самом хорошем смысле этого слова – народу и родине", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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