https://ria.ru/20230704/putin-1882135518.html

Путин встретится с выпускниками РАНХиГС

Путин встретится с выпускниками РАНХиГС - РИА Новости, 04.07.2023

Путин встретится с выпускниками РАНХиГС

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:39

2023-07-04T13:39

2023-07-04T14:09

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент продолжит рабочий день встречей с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сказал Песков.По его словам, президент обратится к выпускникам "школы губернаторов", также выступит и.о. ректора академии Алексей Комиссаров.Песков напомнил, что Путин во вторник также проведет совещание с членами правительства на тему программы социально-экономического развития новых регионов."Есть также и международный телефонный разговор в планах уже ближе к вечеру", - заметил Песков. В графике президента возможно еще одно мероприятие, о нем пресс-служба Кремля сообщит дополнительно.

https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков