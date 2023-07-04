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Путин встретится с выпускниками РАНХиГС - РИА Новости, 04.07.2023
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13:39 04.07.2023 (обновлено: 14:09 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/putin-1882135518.html
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС - РИА Новости, 04.07.2023
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:39
2023-07-04T14:09
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент продолжит рабочий день встречей с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сказал Песков.По его словам, президент обратится к выпускникам "школы губернаторов", также выступит и.о. ректора академии Алексей Комиссаров.Песков напомнил, что Путин во вторник также проведет совещание с членами правительства на тему программы социально-экономического развития новых регионов."Есть также и международный телефонный разговор в планах уже ближе к вечеру", - заметил Песков. В графике президента возможно еще одно мероприятие, о нем пресс-служба Кремля сообщит дополнительно.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС

Песков: Путин встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент продолжит рабочий день встречей с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сказал Песков.
По его словам, президент обратится к выпускникам "школы губернаторов", также выступит и.о. ректора академии Алексей Комиссаров.
Песков напомнил, что Путин во вторник также проведет совещание с членами правительства на тему программы социально-экономического развития новых регионов.
"Есть также и международный телефонный разговор в планах уже ближе к вечеру", - заметил Песков. В графике президента возможно еще одно мероприятие, о нем пресс-служба Кремля сообщит дополнительно.
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