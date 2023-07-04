https://ria.ru/20230704/putin-1882135518.html
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС - РИА Новости, 04.07.2023
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:39
2023-07-04T13:39
2023-07-04T14:09
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент продолжит рабочий день встречей с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сказал Песков.По его словам, президент обратится к выпускникам "школы губернаторов", также выступит и.о. ректора академии Алексей Комиссаров.Песков напомнил, что Путин во вторник также проведет совещание с членами правительства на тему программы социально-экономического развития новых регионов."Есть также и международный телефонный разговор в планах уже ближе к вечеру", - заметил Песков. В графике президента возможно еще одно мероприятие, о нем пресс-служба Кремля сообщит дополнительно.
https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин встретится с выпускниками РАНХиГС
Песков: Путин встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, ближе к вечеру глава государства также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент продолжит рабочий день встречей с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сказал Песков.
По его словам, президент обратится к выпускникам "школы губернаторов", также выступит и.о. ректора академии Алексей Комиссаров
.
Песков напомнил, что Путин во вторник также проведет совещание с членами правительства на тему программы социально-экономического развития новых регионов.
"Есть также и международный телефонный разговор в планах уже ближе к вечеру", - заметил Песков. В графике президента возможно еще одно мероприятие, о нем пресс-служба Кремля сообщит дополнительно.
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС