https://ria.ru/20230704/putin-1882105613.html
Путин на совещании с правительством
Путин на совещании с правительством - РИА Новости, 04.07.2023
Путин на совещании с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:36
2023-07-04T15:36
2023-07-04T15:36
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании с Правительством РФ
Путин на совещании с Правительством РФ
2023-07-04T15:36
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PT37M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на совещании с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-07-04T15:36
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PT37M09S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.