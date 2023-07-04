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В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России - РИА Новости, 04.07.2023
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02:56 04.07.2023 (обновлено: 09:25 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/provokatsiya-1882038644.html
В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России
В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России - РИА Новости, 04.07.2023
В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России
Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, заявил лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов в интервью порталу Baltnews. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:56
2023-07-04T09:25
в мире
эстония
россия
нарва
нато
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, заявил лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов в интервью порталу Baltnews.По словам политика, Североатлантический альянс разворачивает активное строительство военных баз в Эстонии.&quot;Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии&quot;, — заявил он.Ранее в Эстонии прошли масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23, в которых участвовали более 30 боевых кораблей альянса.
https://ria.ru/20230604/nato-1876059960.html
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в мире, эстония, россия, нарва, нато
В мире, Эстония, Россия, Нарва, НАТО
В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России

Лидер партии Koos Иванов заявил о готовящейся военной провокации Эстонии против России

CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIILСолдат эстонской армии во время учений
Солдат эстонской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL
Солдат эстонской армии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, заявил лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов в интервью порталу Baltnews.
По словам политика, Североатлантический альянс разворачивает активное строительство военных баз в Эстонии.
«

"Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии", — заявил он.

Ранее в Эстонии прошли масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23, в которых участвовали более 30 боевых кораблей альянса.
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