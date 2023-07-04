https://ria.ru/20230704/provokatsiya-1882038644.html

В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России

В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России - РИА Новости, 04.07.2023

В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации против России

Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, заявил лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов в интервью порталу Baltnews. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T02:56

2023-07-04T02:56

2023-07-04T09:25

в мире

эстония

россия

нарва

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, заявил лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов в интервью порталу Baltnews.По словам политика, Североатлантический альянс разворачивает активное строительство военных баз в Эстонии."Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии", — заявил он.Ранее в Эстонии прошли масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23, в которых участвовали более 30 боевых кораблей альянса.

https://ria.ru/20230604/nato-1876059960.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, эстония, россия, нарва, нато