https://ria.ru/20230704/professii-1882149592.html

Более 15 тысяч жителей Подмосковья освоили новую профессию

Более 15 тысяч жителей Подмосковья освоили новую профессию - РИА Новости, 04.07.2023

Более 15 тысяч жителей Подмосковья освоили новую профессию

Более 15 тысяч жителей Подмосковья с начала года прошли переобучение или повысили свою квалификацию по различным образовательным программам, сообщила министр... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:25

2023-07-04T14:25

2023-07-04T14:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч жителей Подмосковья с начала года прошли переобучение или повысили свою квалификацию по различным образовательным программам, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Благодаря национальному проекту "Демография" можно повысить квалификацию и стать востребованным специалистом в регионе. С начала года такой возможностью воспользовались более 15 тысяч жителей, которые прошли переобучение по различным образовательным программам", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, возможность пройти переквалификацию предоставляется пенсионерам старше 50 лет, гражданам предпенсионного возраста, мамам в декрете, молодым людям до 35 лет, безработным, а также лицам, находящимся под риском увольнения. Наиболее популярными направлениями для переподготовки стали кадровые службы, бухгалтерия, педагогика, а также программирование, сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20230627/onlayn-1880748063.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)