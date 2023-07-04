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В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука

В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука - РИА Новости, 04.07.2023

В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука

В Новой Москве в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:18

2023-07-04T18:18

2023-07-04T18:48

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Новой Москве в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО города Москвы. <...> Всего в природу вернулись девять особей: семь лис, одна енотовидная собака, один барсук", — говорится в публикации.Лис выпускали адресно, рассредоточенно, с учетом площадей, необходимых для организации ими охотничьих участков."Для успешной адаптации и социализации в сообществе своих видов решено было провести выпуск в начале лета, когда происходит активная вегетация растений. Это время наиболее комфортной жизнедеятельности практически для всех видов животных вне зависимости от их способов добывания пищи", — отметили в департаменте.Животные успешно прошли курс реабилитации и способны к самостоятельной жизни в условиях дикой природы.

https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html

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