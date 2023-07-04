В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука
В Москве на территории ТиНАО в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыСпециалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО
Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Новой Москве в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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"Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО города Москвы. <...> Всего в природу вернулись девять особей: семь лис, одна енотовидная собака, один барсук", — говорится в публикации.
Лис выпускали адресно, рассредоточенно, с учетом площадей, необходимых для организации ими охотничьих участков.
"Для успешной адаптации и социализации в сообществе своих видов решено было провести выпуск в начале лета, когда происходит активная вегетация растений. Это время наиболее комфортной жизнедеятельности практически для всех видов животных вне зависимости от их способов добывания пищи", — отметили в департаменте.
Животные успешно прошли курс реабилитации и способны к самостоятельной жизни в условиях дикой природы.