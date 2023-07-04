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В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука - РИА Новости, 04.07.2023
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18:18 04.07.2023 (обновлено: 18:48 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/priroda-1882225129.html
В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука
В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука - РИА Новости, 04.07.2023
В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука
В Новой Москве в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:18
2023-07-04T18:48
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Новой Москве в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.&quot;Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО города Москвы. &lt;...&gt; Всего в природу вернулись девять особей: семь лис, одна енотовидная собака, один барсук&quot;, — говорится в публикации.Лис выпускали адресно, рассредоточенно, с учетом площадей, необходимых для организации ими охотничьих участков."Для успешной адаптации и социализации в сообществе своих видов решено было провести выпуск в начале лета, когда происходит активная вегетация растений. Это время наиболее комфортной жизнедеятельности практически для всех видов животных вне зависимости от их способов добывания пищи", — отметили в департаменте.Животные успешно прошли курс реабилитации и способны к самостоятельной жизни в условиях дикой природы.
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москва, тинао, новая москва, общество
Хорошие новости, Москва, ТиНАО, Новая Москва, Общество
В Новой Москве на природные территории вернули лис, собаку и барсука

В Москве на территории ТиНАО в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыСпециалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО
Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Новой Москве в природу выпустили семь лис, енотовидную собаку и барсука, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«

"Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осуществили выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО города Москвы. <...> Всего в природу вернулись девять особей: семь лис, одна енотовидная собака, один барсук", — говорится в публикации.

Лис выпускали адресно, рассредоточенно, с учетом площадей, необходимых для организации ими охотничьих участков.
"Для успешной адаптации и социализации в сообществе своих видов решено было провести выпуск в начале лета, когда происходит активная вегетация растений. Это время наиболее комфортной жизнедеятельности практически для всех видов животных вне зависимости от их способов добывания пищи", — отметили в департаменте.
Животные успешно прошли курс реабилитации и способны к самостоятельной жизни в условиях дикой природы.
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