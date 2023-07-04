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Антиглобалист Ионов заявил, что США объявили на него охоту - РИА Новости, 04.07.2023
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03:15 04.07.2023 (обновлено: 10:29 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/presledovanie-1882039548.html
Антиглобалист Ионов заявил, что США объявили на него охоту
Антиглобалист Ионов заявил, что США объявили на него охоту - РИА Новости, 04.07.2023
Антиглобалист Ионов заявил, что США объявили на него охоту
Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил РИА Новости об опасениях за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T03:15
2023-07-04T10:29
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил РИА Новости об опасениях за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз после объявления в США награды за его поимку."Во-первых, поступает очень много угроз. Во-вторых, идет практически охота: если я уеду за пределы страны, меня непременно должны будут схватить. Они (американцы. — Прим. ред.) сейчас очень активно давят на испанскую сторону, чтобы завели уголовное дело на меня и выдали евроордер на арест, потому что не все страны имеют соглашение с США о взаимной выдаче. Тем самым они пытаются мне перекрыть возможность выезда и общения с политическими группами во всем мире. То есть у них задача полностью меня изолировать", — рассказал общественник.К преследованию со стороны США еще прибавляется уголовное дело на Украине, санкции, постоянные угрозы со стороны украинцев, добавил собеседник агентства."Безусловно, я слежу за своей безопасностью, но насколько могу. Я же не официальное лицо, меня ФСО или МВД не охраняет. Поэтому делать из обычного политика и общественного деятеля аль-Багдади — это очень странная история", — заключил он.Штаты в июле 2022 года обвинили Ионова в заговоре с целью вовлечь американских граждан в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Американский Минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Россия ранее опровергала обвинения во "вмешательстве" в дела Штатов и указывала на их голословность и бездоказательность. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
Антиглобалист Ионов заявил, что США объявили на него охоту

Антиглобалист Ионов, за которого США обещают награду, заявил, что на него объявили охоту

© Фото : Central Intelligence AgencyВид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ
Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Central Intelligence Agency
Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил РИА Новости об опасениях за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз после объявления в США награды за его поимку.
"Во-первых, поступает очень много угроз. Во-вторых, идет практически охота: если я уеду за пределы страны, меня непременно должны будут схватить. Они (американцы. — Прим. ред.) сейчас очень активно давят на испанскую сторону, чтобы завели уголовное дело на меня и выдали евроордер на арест, потому что не все страны имеют соглашение с США о взаимной выдаче. Тем самым они пытаются мне перекрыть возможность выезда и общения с политическими группами во всем мире. То есть у них задача полностью меня изолировать", — рассказал общественник.
К преследованию со стороны США еще прибавляется уголовное дело на Украине, санкции, постоянные угрозы со стороны украинцев, добавил собеседник агентства.
«
"Безусловно, я слежу за своей безопасностью, но насколько могу. Я же не официальное лицо, меня ФСО или МВД не охраняет. Поэтому делать из обычного политика и общественного деятеля аль-Багдади — это очень странная история", — заключил он.
Штаты в июле 2022 года обвинили Ионова в заговоре с целью вовлечь американских граждан в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Американский Минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
Россия ранее опровергала обвинения во "вмешательстве" в дела Штатов и указывала на их голословность и бездоказательность.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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