https://ria.ru/20230704/preduprezhdenie-1882040016.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней - РИА Новости, 04.07.2023

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней

Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных дождей с грозами, ожидаемых во Владивостоке и южной части Приморского края 5-6 июля, сообщили в Примгидромете. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T03:23

2023-07-04T03:23

2023-07-04T03:23

владивосток

приморский край

японское море

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных дождей с грозами, ожидаемых во Владивостоке и южной части Приморского края 5-6 июля, сообщили в Примгидромете. "Штормовое предупреждение... В связи со смещением активного циклона на акваторию Японского моря в г. Владивостоке и в южной половине Приморского края утром и днем 5-го, ночью и утром 6 июля пройдут сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), в отдельных районах очень сильные дожди (50мм и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 миллиметров и более за 1 час и менее)", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Уточняется, что дожди будут сопровождаться грозами. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а у мысов порывы могут достичь 22-27 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют подъем уровня воды в реках. Местами на западе, юге и востоке края не исключены резкие подъемы на 1,5-1,8 метра "с подтоплением низких пойм".

https://ria.ru/20230701/evakuatsiya-1881598694.html

владивосток

приморский край

японское море

россия

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владивосток, приморский край, японское море, происшествия, россия