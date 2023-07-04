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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней - РИА Новости, 04.07.2023
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней
Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных дождей с грозами, ожидаемых во Владивостоке и южной части Приморского края 5-6 июля, сообщили в Примгидромете. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T03:23
2023-07-04T03:23
2023-07-04T03:23
владивосток
приморский край
японское море
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных дождей с грозами, ожидаемых во Владивостоке и южной части Приморского края 5-6 июля, сообщили в Примгидромете. "Штормовое предупреждение... В связи со смещением активного циклона на акваторию Японского моря в г. Владивостоке и в южной половине Приморского края утром и днем 5-го, ночью и утром 6 июля пройдут сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), в отдельных районах очень сильные дожди (50мм и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 миллиметров и более за 1 час и менее)", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Уточняется, что дожди будут сопровождаться грозами. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а у мысов порывы могут достичь 22-27 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют подъем уровня воды в реках. Местами на западе, юге и востоке края не исключены резкие подъемы на 1,5-1,8 метра "с подтоплением низких пойм".
https://ria.ru/20230701/evakuatsiya-1881598694.html
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владивосток, приморский край, японское море, происшествия, россия
Владивосток, Приморский край, Японское море, Происшествия, Россия
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых 5-6 июля ливней