https://ria.ru/20230704/pravookhraniteli-1882190685.html

Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу в период КТО

Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу в период КТО - РИА Новости, 04.07.2023

Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу в период КТО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил руководителей правоохранительного блока за профессиональную работу, проявленную в период... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:29

2023-07-04T16:29

2023-07-04T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил руководителей правоохранительного блока за профессиональную работу, проявленную в период контртеррористической операции (КТО) 24 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Традиционно наша встреча посвящена вопросам безопасности, взаимодействия по самым разным, важным направлениям в жизни большого региона - Подмосковья. Я хотел бы поблагодарить весь правоохранительный блок за взаимодействие в рамках КТО, прежде всего, это ФСБ и МВД. Это было очень ответственное время - и муниципалитеты, и мы старались сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших жителей", - сказал Воробьев на совещании с силовиками. Он отметил эффективное содействие с подмосковным ГИБДД. "Вчера мы поздравляли нашу Госавтоинспекцию с профессиональным праздником. Здесь хочется выделить главное – наше партнерство в части снижения травматизма и аварийности на дорогах. Мы все прекрасно видим, что особенно летом наше Подмосковье заметно растет и вопросы безопасности, в том числе на дорогах, требуют пристальной координации", - уточнил Воробьев. На совещании обсудили и вопрос, связанный с миграционной политикой. Воробьев отметил, что эта тема очень волнует жителей разных уголков региона, особенно на востоке области.

https://ria.ru/20230703/pozdravleniya-1882018012.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев