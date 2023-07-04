https://ria.ru/20230704/pravookhraniteli-1882190685.html
Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу в период КТО
Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу в период КТО - РИА Новости, 04.07.2023
Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу в период КТО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил руководителей правоохранительного блока за профессиональную работу, проявленную в период... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:29
2023-07-04T16:29
2023-07-04T16:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил руководителей правоохранительного блока за профессиональную работу, проявленную в период контртеррористической операции (КТО) 24 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Традиционно наша встреча посвящена вопросам безопасности, взаимодействия по самым разным, важным направлениям в жизни большого региона - Подмосковья. Я хотел бы поблагодарить весь правоохранительный блок за взаимодействие в рамках КТО, прежде всего, это ФСБ и МВД. Это было очень ответственное время - и муниципалитеты, и мы старались сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших жителей", - сказал Воробьев на совещании с силовиками. Он отметил эффективное содействие с подмосковным ГИБДД. "Вчера мы поздравляли нашу Госавтоинспекцию с профессиональным праздником. Здесь хочется выделить главное – наше партнерство в части снижения травматизма и аварийности на дорогах. Мы все прекрасно видим, что особенно летом наше Подмосковье заметно растет и вопросы безопасности, в том числе на дорогах, требуют пристальной координации", - уточнил Воробьев. На совещании обсудили и вопрос, связанный с миграционной политикой. Воробьев отметил, что эта тема очень волнует жителей разных уголков региона, особенно на востоке области.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил руководителей правоохранительного блока за профессиональную работу, проявленную в период контртеррористической операции (КТО) 24 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Традиционно наша встреча посвящена вопросам безопасности, взаимодействия по самым разным, важным направлениям в жизни большого региона - Подмосковья. Я хотел бы поблагодарить весь правоохранительный блок за взаимодействие в рамках КТО, прежде всего, это ФСБ
и МВД. Это было очень ответственное время - и муниципалитеты, и мы старались сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших жителей", - сказал Воробьев на совещании с силовиками.
Он отметил эффективное содействие с подмосковным ГИБДД
.
"Вчера мы поздравляли нашу Госавтоинспекцию с профессиональным праздником. Здесь хочется выделить главное – наше партнерство в части снижения травматизма и аварийности на дорогах. Мы все прекрасно видим, что особенно летом наше Подмосковье заметно растет и вопросы безопасности, в том числе на дорогах, требуют пристальной координации", - уточнил Воробьев.
На совещании обсудили и вопрос, связанный с миграционной политикой. Воробьев отметил, что эта тема очень волнует жителей разных уголков региона, особенно на востоке области.
Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД Подмосковья с праздником