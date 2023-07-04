https://ria.ru/20230704/pozhar-1882249809.html

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ - РИА Новости, 04.07.2023

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ

В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:44

2023-07-04T20:44

2023-07-04T21:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великий новгород

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Возгорание произошло на ТЭЦ на Лужском шоссе. В 19:07 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Работа по тушению продолжается. Дорога перекрыта", — рассказали в ведомстве.Площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров."В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. Угрозы распространения на соседние здания нет", — указали в МЧС.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, причиной пожара могло стать возгорание турбины, погибших и пострадавших при ЧП нет.Ведомство организовало проверку из-за инцидента. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности. Одновременно надзорное ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением безопасности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе.Ранее сообщалось, что на Лужском шоссе в Великом Новгороде спасатели ликвидируют крупный пожар. Горит производственное здание. По предварительной информации, пострадавших нет.Лужская ТЭЦ находится по адресу: Лужское шоссе, 4. Введена в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.

https://ria.ru/20230704/pozhar-1882249241.html

https://ria.ru/20230528/pozhar-1874617462.html

великий новгород

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород