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В Великом Новгороде загорелось производственное здание
В Великом Новгороде загорелось производственное здание - РИА Новости, 04.07.2023
В Великом Новгороде загорелось производственное здание
В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар, горит производственное здание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:27
2023-07-04T20:27
2023-07-04T20:36
происшествия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новгородская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар, горит производственное здание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар. Сегодня вечером поступила информация о пожаре по адресу: Новгородская область, город Великий Новгород, Лужское шоссе, дом 4а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации пожара привлечено 30 человек и девять единиц техники
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происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Новгородская область
В Великом Новгороде загорелось производственное здание
В Великом Новгороде загорелось производственное здание, пострадавших нет