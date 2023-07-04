https://ria.ru/20230704/pozhar-1882248213.html

В Великом Новгороде загорелось производственное здание

В Великом Новгороде загорелось производственное здание - РИА Новости, 04.07.2023

В Великом Новгороде загорелось производственное здание

В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар, горит производственное здание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:27

2023-07-04T20:27

2023-07-04T20:36

происшествия

великий новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882247290_110:0:3314:1802_1920x0_80_0_0_d59cd86a1b4e7e0fa8ab930c7d32014e.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар, горит производственное здание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар. Сегодня вечером поступила информация о пожаре по адресу: Новгородская область, город Великий Новгород, Лужское шоссе, дом 4а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации пожара привлечено 30 человек и девять единиц техники

https://ria.ru/20230704/pozhar-1882242234.html

великий новгород

россия

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новгородская область