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В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики
В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики - РИА Новости, 04.07.2023
В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики
Пожар площадью 2,5 тысячи "квадратов" в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:31
2023-07-04T04:31
2023-07-04T04:31
происшествия
химки
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар площадью 2,5 тысячи "квадратов" в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Вечером в понедельник загорелись лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики в Химках. Затем площадь пожара достигла одной тысячи "квадратов"."Открытое горение ликвидировали в 4:04", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, химки, россия
Происшествия, Химки, Россия
В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики
Экстренные службы: пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар площадью 2,5 тысячи "квадратов" в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Вечером в понедельник загорелись лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики в Химках. Затем площадь пожара достигла одной тысячи "квадратов".
"Открытое горение ликвидировали в 4:04", - сказал собеседник агентства.
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