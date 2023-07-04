https://ria.ru/20230704/pozhar-1882042740.html

В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики

В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики - РИА Новости, 04.07.2023

В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики

Пожар площадью 2,5 тысячи "квадратов" в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T04:31

2023-07-04T04:31

2023-07-04T04:31

происшествия

химки

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар площадью 2,5 тысячи "квадратов" в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Вечером в понедельник загорелись лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики в Химках. Затем площадь пожара достигла одной тысячи "квадратов"."Открытое горение ликвидировали в 4:04", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230703/pozhar-1881808750.html

химки

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происшествия, химки, россия