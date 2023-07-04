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Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 04.07.2023

Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T00:16

2023-07-04T00:16

2023-07-04T00:38

химки

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь выросла до 2300 квадратных метров", — заявил собеседник агентства.Вечером в понедельник здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в Химках загорелись лакокрасочные материалы. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров, достигнув в последствии тысячи квадратных метров.

химки

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки, происшествия, россия