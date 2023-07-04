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Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 04.07.2023
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00:16 04.07.2023 (обновлено: 00:38 04.07.2023)
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Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 04.07.2023
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:16
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химки
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь выросла до 2300 квадратных метров", — заявил собеседник агентства.Вечером в понедельник здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в Химках загорелись лакокрасочные материалы. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров, достигнув в последствии тысячи квадратных метров.
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химки, происшествия, россия
Химки, Происшествия, Россия
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров

МЧС: площадь пожара в Химках увеличилась с 1 тысячи до 2,3 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Площадь выросла до 2300 квадратных метров", — заявил собеседник агентства.
Вечером в понедельник здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в Химках загорелись лакокрасочные материалы. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров, достигнув в последствии тысячи квадратных метров.
 
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