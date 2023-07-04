https://ria.ru/20230704/pozhar-1882032745.html
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 04.07.2023
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:16
2023-07-04T00:16
2023-07-04T00:38
химки
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь выросла до 2300 квадратных метров", — заявил собеседник агентства.Вечером в понедельник здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в Химках загорелись лакокрасочные материалы. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров, достигнув в последствии тысячи квадратных метров.
химки
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, происшествия, россия
Химки, Происшествия, Россия
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысяч квадратных метров
МЧС: площадь пожара в Химках увеличилась с 1 тысячи до 2,3 тысяч квадратных метров