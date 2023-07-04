https://ria.ru/20230704/pozdravlenie-1882044490.html
Американцев огорчило нелепое поздравление Зеленского с "днем рождения" США
Американцев огорчило нелепое поздравление Зеленского с "днем рождения" США - РИА Новости, 04.07.2023
Американцев огорчило нелепое поздравление Зеленского с "днем рождения" США
Читатели The Wall Street Journal осудили статью Владимира Зеленского для американской деловой газеты о Дне независимости США. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T05:56
2023-07-04T05:56
2023-07-04T09:18
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели The Wall Street Journal осудили статью Владимира Зеленского для американской деловой газеты о Дне независимости США.В авторском материале Зеленский поздравил Америку с "днем рождения" и поблагодарил за поддержку Украины. Читатели газеты не оценили слова украинского лидера, обвинили его в растрате американских денег и угрозе безопасности США."Наслаждайся бесплатными деньгами, пока можешь. Как только переизберут Трампа, карт-бланш закончится", — написал один из комментаторов."Мне трудно это читать без какого-либо скрытого мотива со стороны Зеленского", — добавил другой."Ты ни на йоту не беспокоишься о США или американском народе. В течение 16 месяцев ты пытаешься убедить нас встать на путь войны против России и ее шести тысяч единиц ядерного оружия", — возмутился третий."Америку поздравляют с днем рождения, но все подарки достаются Володимиру", — отметил еще один пользователь."Спасибо WSJ за публикацию этого превосходного эссе. Теперь, пожалуйста, напомните своим читателям, что ведущий кандидат от Республиканской партии, если он вернется в Белый дом, прекратит всю американскую помощь Украине и немедленно начнет поддерживать Россию", — заключили участники дискуссии.В США 4 июля отмечается национальный государственный праздник — День независимости.
https://ria.ru/20230704/sovet-1882042159.html
https://ria.ru/20230704/slova-1882034608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
Американцев огорчило нелепое поздравление Зеленского с "днем рождения" США
Читателей WSJ огорчило, что день рождения празднуют США, а подарки достаются Зеленскому
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Читатели The Wall Street Journal осудили статью
Владимира Зеленского для американской деловой газеты о Дне независимости США.
В авторском материале Зеленский поздравил Америку
с "днем рождения" и поблагодарил за поддержку Украины
. Читатели газеты не оценили слова украинского лидера, обвинили его в растрате американских денег и угрозе безопасности США.
"Наслаждайся бесплатными деньгами, пока можешь. Как только переизберут Трампа, карт-бланш закончится", — написал один из комментаторов.
"Мне трудно это читать без какого-либо скрытого мотива со стороны Зеленского", — добавил другой.
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"Ты ни на йоту не беспокоишься о США или американском народе. В течение 16 месяцев ты пытаешься убедить нас встать на путь войны против России
и ее шести тысяч единиц ядерного оружия", — возмутился третий.
«
"Америку поздравляют с днем рождения, но все подарки достаются Володимиру", — отметил еще один пользователь.
"Спасибо WSJ за публикацию этого превосходного эссе. Теперь, пожалуйста, напомните своим читателям, что ведущий кандидат от Республиканской партии, если он вернется в Белый дом, прекратит всю американскую помощь Украине и немедленно начнет поддерживать Россию", — заключили участники дискуссии.
В США 4 июля отмечается национальный государственный праздник — День независимости.
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