https://ria.ru/20230704/pozdravlenie-1882044490.html

Американцев огорчило нелепое поздравление Зеленского с "днем рождения" США

Американцев огорчило нелепое поздравление Зеленского с "днем рождения" США - РИА Новости, 04.07.2023

Американцев огорчило нелепое поздравление Зеленского с "днем рождения" США

Читатели The Wall Street Journal осудили статью Владимира Зеленского для американской деловой газеты о Дне независимости США. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T05:56

2023-07-04T05:56

2023-07-04T09:18

в мире

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели The Wall Street Journal осудили статью Владимира Зеленского для американской деловой газеты о Дне независимости США.В авторском материале Зеленский поздравил Америку с "днем рождения" и поблагодарил за поддержку Украины. Читатели газеты не оценили слова украинского лидера, обвинили его в растрате американских денег и угрозе безопасности США."Наслаждайся бесплатными деньгами, пока можешь. Как только переизберут Трампа, карт-бланш закончится", — написал один из комментаторов."Мне трудно это читать без какого-либо скрытого мотива со стороны Зеленского", — добавил другой."Ты ни на йоту не беспокоишься о США или американском народе. В течение 16 месяцев ты пытаешься убедить нас встать на путь войны против России и ее шести тысяч единиц ядерного оружия", — возмутился третий."Америку поздравляют с днем рождения, но все подарки достаются Володимиру", — отметил еще один пользователь."Спасибо WSJ за публикацию этого превосходного эссе. Теперь, пожалуйста, напомните своим читателям, что ведущий кандидат от Республиканской партии, если он вернется в Белый дом, прекратит всю американскую помощь Украине и немедленно начнет поддерживать Россию", — заключили участники дискуссии.В США 4 июля отмечается национальный государственный праздник — День независимости.

https://ria.ru/20230704/sovet-1882042159.html

https://ria.ru/20230704/slova-1882034608.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский