https://ria.ru/20230704/poteri-1882151804.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила более 135 украинских военных и 8 единиц... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:31

2023-07-04T14:31

2023-07-04T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила более 135 украинских военных и 8 единиц техники, говорится в сводке Минобороны России. "На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. "За сутки уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина