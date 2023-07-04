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США поощряют агрессивную украинскую диаспору, сообщило посольство России - РИА Новости, 04.07.2023
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05:11 04.07.2023 (обновлено: 08:40 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/posolstvo-1882043562.html
США поощряют агрессивную украинскую диаспору, сообщило посольство России
США поощряют агрессивную украинскую диаспору, сообщило посольство России - РИА Новости, 04.07.2023
США поощряют агрессивную украинскую диаспору, сообщило посольство России
Власти США поощряют действия украинской диаспоры, мешающие работе дипломатов, заявили в посольстве России в Вашингтоне. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T05:11
2023-07-04T08:40
россия
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Власти США поощряют действия украинской диаспоры, мешающие работе дипломатов, заявили в посольстве России в Вашингтоне.&quot;Рейдерские захваты дипсобственности, невыдача или выдача с невероятными задержками виз в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны, поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений. Это далеко не полный список примеров ставшего традиционным американского &quot;гостеприимства&quot;, с которым мы здесь сталкиваемся на ежедневной основе&quot;, — говорится в распространенном комментарии посольства.В дипмиссии отметили и попытки спецслужб США склонить дипломатов к измене, которые "вызывают законное отторжение".Работающих в Америке россиян пытаются вывести из равновесия, не дать возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности, говорится в комментарии."Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?! Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи", — подчеркнули в посольстве.Там также не согласились с оценками американских СМИ о том, что дипломатам из США в Москве работается хуже, чем россиянам в Штатах. В дипмиссии добавили, что все ограничения, исходившие от России, стали лишь ответом на рестрикции Вашингтона и систематическое создание необоснованных трудностей для работы российских дипломатов.
https://ria.ru/20221104/vizy-1829149923.html
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россия, в мире, сша
Россия, В мире, США
США поощряют агрессивную украинскую диаспору, сообщило посольство России

Посольство России: американские власти поощряют проведение акций украинской диаспоры

© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Flickr / Adam Fagen
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Власти США поощряют действия украинской диаспоры, мешающие работе дипломатов, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«

"Рейдерские захваты дипсобственности, невыдача или выдача с невероятными задержками виз в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны, поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений. Это далеко не полный список примеров ставшего традиционным американского "гостеприимства", с которым мы здесь сталкиваемся на ежедневной основе", — говорится в распространенном комментарии посольства.

В дипмиссии отметили и попытки спецслужб США склонить дипломатов к измене, которые "вызывают законное отторжение".
Работающих в Америке россиян пытаются вывести из равновесия, не дать возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности, говорится в комментарии.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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4 ноября 2022, 01:39
"Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?! Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи", — подчеркнули в посольстве.
Там также не согласились с оценками американских СМИ о том, что дипломатам из США в Москве работается хуже, чем россиянам в Штатах. В дипмиссии добавили, что все ограничения, исходившие от России, стали лишь ответом на рестрикции Вашингтона и систематическое создание необоснованных трудностей для работы российских дипломатов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Без России нельзя решить серьезные мировые проблемы, напомнил посол Антонов
13 июня, 00:48
 
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