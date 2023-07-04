США поощряют агрессивную украинскую диаспору, сообщило посольство России
Посольство России: американские власти поощряют проведение акций украинской диаспоры
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Власти США поощряют действия украинской диаспоры, мешающие работе дипломатов, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
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"Рейдерские захваты дипсобственности, невыдача или выдача с невероятными задержками виз в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны, поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений. Это далеко не полный список примеров ставшего традиционным американского "гостеприимства", с которым мы здесь сталкиваемся на ежедневной основе", — говорится в распространенном комментарии посольства.
В дипмиссии отметили и попытки спецслужб США склонить дипломатов к измене, которые "вызывают законное отторжение".
Работающих в Америке россиян пытаются вывести из равновесия, не дать возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности, говорится в комментарии.
"Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?! Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи", — подчеркнули в посольстве.
Там также не согласились с оценками американских СМИ о том, что дипломатам из США в Москве работается хуже, чем россиянам в Штатах. В дипмиссии добавили, что все ограничения, исходившие от России, стали лишь ответом на рестрикции Вашингтона и систематическое создание необоснованных трудностей для работы российских дипломатов.