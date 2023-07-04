https://ria.ru/20230704/posol-1882125282.html
Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне
Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 04.07.2023
Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Попова новым послом России в Сьерра-Леоне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:10
2023-07-04T13:10
2023-07-04T13:12
политика
сьерра-леоне
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Попова новым послом России в Сьерра-Леоне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сьерра-Леоне по совместительству", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230516/posol-1872086882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сьерра-леоне, россия, владимир путин
Политика, Сьерра-Леоне, Россия, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне
Путин назначил посла в Гвинее Алексея Попова послом в Сьерра-Леоне по совместительству