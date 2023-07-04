https://ria.ru/20230704/posol-1882125282.html

Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне

Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 04.07.2023

Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Попова новым послом России в Сьерра-Леоне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:10

2023-07-04T13:10

2023-07-04T13:12

политика

сьерра-леоне

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Попова новым послом России в Сьерра-Леоне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сьерра-Леоне по совместительству", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230516/posol-1872086882.html

сьерра-леоне

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, сьерра-леоне, россия, владимир путин