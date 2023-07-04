https://ria.ru/20230704/poroshok-1882088772.html

СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин

СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин

Секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:40

2023-07-04T11:40

2023-07-04T14:22

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома, по предварительным данным, это кокаин, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. "Когда вещество нашли в воскресенье вечером, в Белом доме прошла эвакуация. <...> По итогам предварительного теста вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин", — говорится в публикации.Как заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сейчас власти выясняют, как оно попало в Белый дом. По данным службы, угрозы вещество не представляет. Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка в здании и способ его упаковки. По данным газеты, подозрительный порошок был обнаружен сотрудниками отдела USSS, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша