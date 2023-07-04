СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин
Washington Post: власти США расследуют, как в Белый дом попал порошок, похожий на кокаин
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома, по предварительным данным, это кокаин, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"Когда вещество нашли в воскресенье вечером, в Белом доме прошла эвакуация. <...> По итогам предварительного теста вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин", — говорится в публикации.
Как заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сейчас власти выясняют, как оно попало в Белый дом. По данным службы, угрозы вещество не представляет. Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка в здании и способ его упаковки.
По данным газеты, подозрительный порошок был обнаружен сотрудниками отдела USSS, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.