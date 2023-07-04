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СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин - РИА Новости, 04.07.2023
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11:40 04.07.2023 (обновлено: 14:22 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/poroshok-1882088772.html
СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин
СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин
Секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:40
2023-07-04T14:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома, по предварительным данным, это кокаин, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. "Когда вещество нашли в воскресенье вечером, в Белом доме прошла эвакуация. &lt;...&gt; По итогам предварительного теста вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин", — говорится в публикации.Как заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сейчас власти выясняют, как оно попало в Белый дом. По данным службы, угрозы вещество не представляет. Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка в здании и способ его упаковки. По данным газеты, подозрительный порошок был обнаружен сотрудниками отдела USSS, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.
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в мире, сша
В мире, США
СМИ: в Белом доме обнаружили порошок, предположительно, кокаин

Washington Post: власти США расследуют, как в Белый дом попал порошок, похожий на кокаин

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома, по предварительным данным, это кокаин, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"Когда вещество нашли в воскресенье вечером, в Белом доме прошла эвакуация. <...> По итогам предварительного теста вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин", — говорится в публикации.
Как заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сейчас власти выясняют, как оно попало в Белый дом. По данным службы, угрозы вещество не представляет. Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка в здании и способ его упаковки.
По данным газеты, подозрительный порошок был обнаружен сотрудниками отдела USSS, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.
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