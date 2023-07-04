https://ria.ru/20230704/pomosch-1882250578.html
В "Единой России" рассказали о сумме помощи военнослужащим в зоне СВО
В "Единой России" рассказали о сумме помощи военнослужащим в зоне СВО - РИА Новости, 04.07.2023
В "Единой России" рассказали о сумме помощи военнослужащим в зоне СВО
Партия "Единая Россия" оказала помощь военнослужащим в зоне СВО на более чем 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:56
2023-07-04T20:56
2023-07-04T20:56
здоровье - общество
россия
александр сидякин
единая россия
мгер
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Партия "Единая Россия" оказала помощь военнослужащим в зоне СВО на более чем 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. "Единая Россия" оказала помощь военнослужащим в зоне СВО более чем на 7 миллиардов рублей", - сказал Сидякин на заседании Генсовета партии. Также он особо отметил взаимодействие партии с фондом "Наша Правда". "В июне было закуплено на нужды СВО оборудования на сумму около 340 миллионов рублей. Это все идет на запорожское направление, группировку "Центр", "Восток", - рассказал Сидякин. По его данным, за прошедший год партия передала для нужд подразделений автомобили медпомощи, машины повышенной проходимости, тяжелую строительную технику, противодронные ружья, тепловизоры, приборы радиосвязи, коптеры и другую технику. Кроме того, он сообщил, что партия передала в новые регионы более 70 тысяч тонн гуманитарной помощи. "Более 37 тысяч обращений отработано в центрах правовой помощи. Более 1900 волонтеров МГЕР и Волонтерской роты приняли участие в гуманитарной миссии", - сказал руководитель Центрального исполкома партии. Также замсекретаря Генсовета партии, сенатор РФ Дарья Лантратова отметила, что предвыборная программа кандидата "Единой России" всегда базируется на народной программе. По её словам, было добавлено два новых направления - это развитие новых регионов и внутренний туризм, также особый акцент был сделан на поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. "Предлагаем считать последнюю редакцию нашей народной программы от 31 мая текущего года предвыборной программой партии "Единая Россия" на допвыборах в Государственную думу по одномандатным избирательным округам", - отметила Лантратова. Данное предложение было поддержано.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882078265.html
https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html
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здоровье - общество, россия, александр сидякин, единая россия, мгер
Здоровье - Общество, Россия, Александр Сидякин, Единая Россия, МГЕР
В "Единой России" рассказали о сумме помощи военнослужащим в зоне СВО
Сидякин: "Единая Россия" выделила военным в зоне СВО более семи миллиардов рублей
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Партия "Единая Россия" оказала помощь военнослужащим в зоне СВО на более чем 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
«
"Единая Россия" оказала помощь военнослужащим в зоне СВО более чем на 7 миллиардов рублей", - сказал Сидякин на заседании Генсовета партии.
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Также он особо отметил взаимодействие партии с фондом "Наша Правда".
«
"В июне было закуплено на нужды СВО оборудования на сумму около 340 миллионов рублей. Это все идет на запорожское направление, группировку "Центр", "Восток", - рассказал Сидякин.
По его данным, за прошедший год партия передала для нужд подразделений автомобили медпомощи, машины повышенной проходимости, тяжелую строительную технику, противодронные ружья, тепловизоры, приборы радиосвязи, коптеры и другую технику.
Кроме того, он сообщил, что партия передала в новые регионы более 70 тысяч тонн гуманитарной помощи. "Более 37 тысяч обращений отработано в центрах правовой помощи. Более 1900 волонтеров МГЕР
и Волонтерской роты приняли участие в гуманитарной миссии", - сказал руководитель Центрального исполкома партии.
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Также замсекретаря Генсовета партии, сенатор РФ
Дарья Лантратова отметила, что предвыборная программа кандидата "Единой России" всегда базируется на народной программе. По её словам, было добавлено два новых направления - это развитие новых регионов и внутренний туризм, также особый акцент был сделан на поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
"Предлагаем считать последнюю редакцию нашей народной программы от 31 мая текущего года предвыборной программой партии "Единая Россия" на допвыборах в Государственную думу по одномандатным избирательным округам", - отметила Лантратова. Данное предложение было поддержано.
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