https://ria.ru/20230704/poluprovodniki-1882175026.html

Эксперт оценил последствия ограничений КНР на экспорт германия и галлия

Эксперт оценил последствия ограничений КНР на экспорт германия и галлия - РИА Новости, 04.07.2023

Эксперт оценил последствия ограничений КНР на экспорт германия и галлия

Ограничения на экспорт галлия и германия со стороны Китая приведут в мире к росту стоимости полупроводников, которые из них изготавливаются, Россию же такие... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:37

2023-07-04T15:37

2023-07-04T15:37

экономика

китай

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ограничения на экспорт галлия и германия со стороны Китая приведут в мире к росту стоимости полупроводников, которые из них изготавливаются, Россию же такие меры вряд ли затронут - есть собственные производства, поделился с РИА Новости мнением независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Министерство коммерции Китая сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Позже, во вторник, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти действия соответствуют международной практике и не направлены против каких-либо конкретных стран. "Если сейчас Китай останавливает экспорт, стоимость полупроводников на основе галлия и германия резко пойдет вверх, а никакая другая страна, кроме Китая, заменить его не сможет, потому что основные объемы выпуска этих металлов сосредоточены именно в Китае. Они (полупроводники - ред.) тоже будут дорожать. Я, например, допускаю, что за границей будут остановки предприятий, которые выпускают полупроводники на основе германия и галлия, так как у них не будет сырья - такое возможно", - сказал Хазанов. По его словам, от действий Китая, в первую очередь, "будет плохо" иностранным производителям полупроводников - в частности, тайваньской компании TSMC. В России есть собственные производства по выпуску обоих элементов. Так, германий получают из угля, его производством занимается красноярское предприятие "Германий" и ООО "Германий и приложения" в Тульской области. Галлий выпускается на Пикалевском глиноземном заводе (входит в состав ОК "Русал") В Россию завозятся те виды продукции, которые у нас не производят, добавил Хазанов. Это касается особо чистого германия - он необходим для производства спектрометров, отдельных видов инфракрасной техники и так далее. "Поэтому холдинг "Швабе", который входит в государственную корпорацию "Ростех", в прошлом году заявил, что собирается такое производство создать. И, возможно, Китай сейчас подтолкнет к ускорению этого процесса", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854122120.html

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экономика, китай, в мире