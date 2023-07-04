https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html

"Цели обозначены". Что будет с ШОС после присоединения Ирана

"Цели обозначены". Что будет с ШОС после присоединения Ирана - РИА Новости, 04.07.2023

"Цели обозначены". Что будет с ШОС после присоединения Ирана

На саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждали построение многополярного мира, борьбу с внешней агрессией. И впервые за шесть лет организация... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:22

2023-07-04T16:22

2023-07-04T16:52

в мире

иран

россия

индия

владимир путин

шос

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждали построение многополярного мира, борьбу с внешней агрессией. И впервые за шесть лет организация расширилась — приняли Иран. Это крайне важно в нынешних условиях глобальных геополитических перемен.Новое расширениеПредседательствовала Индия. Это уже 23-й саммит ШОС, возникшей на основе "Шанхайской пятерки" (Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан) двенадцать лет назад. Планировали очную встречу в Нью-Дели — как прошлогоднюю в Самарканде. Однако по ряду соображений, в том числе из-за насыщенности графиков глав государств, предпочли онлайн-формат. Тем не менее повестка была вовсе не виртуальной.ШОС — это та самая "пятерка", а также Индия, Пакистан, Узбекистан. На заседании еще присутствовали главы стран-наблюдателей, генсек ООН и руководители постоянно действующих органов объединения. В организацию официально приняли Иран. Предыдущий раз ШОС расширялась в 2017-м — присоединились Индия и Пакистан.Владимир Путин поздравил иранского коллегу Ибрахима Раиси и напомнил о других кандидатах. "Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", — подчеркнул он. Минск уже в процессе присоединения."Авторитет и влияние нашего объединения продолжают укрепляться, растет интерес к его деятельности со стороны других государств и международных структур, — также отметил Путин. — Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с ШОС и рассматривают возможность подключения к ее работе. Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать".Общий банк и нацвалютыО сотрудничестве говорили много. Участники заседания поддержали совместную Нью-Делийскую декларацию, в которой, как сказал российский лидер, "зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам".Основные направления деятельности: расширение экономического сотрудничества, снятие барьеров, укрепление безопасности. Все это — фундамент ШОС, где постоянно подчеркивают, что это не военный блок.Среди конкретных мер — переход на расчеты в национальных валютах, что решили еще в Самарканде. Процесс идет полным ходом. "Более 80 процентов коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40 процентов", — сообщил Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов предоставить партнерам доступ к своему рынку и делиться опытом. "Нужно наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием Банка развития ШОС", — добавил он. Это горячо поддержал выступавший затем Александр Лукашенко."Нелегитимные" и "варварские" санкцииГоворя о взаимодействии, не забыли и о внешних угрозах. По словам Путина, ШОС с ее многополярным и равноправным подходом особенно важна сейчас, когда продолжается деградация системы международной безопасности и повышаются риски различных кризисов. Увеличивается конфликтный потенциал, и "Россия ощущает все это непосредственно на себе"."Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства — анти-России, — напомнил президент. — Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии".Против России, продолжил Путин, "ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции". Однако страна уверенно противостоит и санкциям, и провокациям.О борьбе с ограничениями извне высказался и председатель Си. "Китай готов со всеми партнерами <…> выступать против протекционизма, односторонних санкций, интернационализации понятия национальной безопасности, а также попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок", — заявил он.Лукашенко, рассуждая о противостоянии "варварским санкциям", пошел еще дальше. Он предложил идею "глобального развития". "Последовательно выступаем как за создание большого Евразийского партнерства со странами, с которыми у нас сложились тесные отношения, так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте", — уточнил глава Белоруссии.И подчеркнул, что нынешние геополитические сдвиги вынуждают организацию сосредоточиться не только на экономике, но и на региональной безопасности.Декларация единстваОдна из болевых точек в этом смысле — Афганистан. Там ситуация, как отметил Путин, остается напряженной. В ШОС "считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества", говорится в Нью-Делийской декларации.Единство мнений — и по другим вопросам. Страны ШОС выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор развития, за сохранение космического пространства свободным от оружия, за новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества. Все это отражено в итоговом документе.Отдельно упомянуты Иран и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — "ядерная сделка" с Тегераном, сорванная Вашингтоном. ШОС призывает вернуться к соглашению.Ядерные перспективыОпрошенные РИА Новости эксперты считают саммит успешным."Главное, что ШОС расширилась, и новый член, Иран — это очень активный игрок, — говорит политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Организация превращается, наравне с другими объединениями вроде БРИКС, в один из центров нарождающегося многополюсного мира".Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев тоже указывает на важность присоединения Ирана. "Это серьезное расширение сферы влияния, которое на Ближнем Востоке у ШОС было до нынешнего момента незначительным", — поясняет он.Сам факт саммита, пусть и в онлайн-формате, позитивен, продолжает эксперт. Это демонстрирует, что двусторонние противоречия или недавний визит в США премьера Индии Нарендры Моди не влияют на ШОС."Некоторые обсуждаемые вопросы были рабочими, однако в то же время затронули проблему противостояния давлению Запада. В связи с чем, по всей видимости, полномочия структур безопасности ШОС расширят", — считает Суздальцев. Важно, по его мнению, и то, что в организации четыре ядерные державы: "Это серьезная гарантия безопасности. И хотя тема ядерного оружия в рамках ШОС пока не раскрыта, полагаю, ею займутся".Евсеев указывает на то, что, с учетом сложных отношений России, Китая и Ирана, с одной стороны, и США — с другой, на саммите не стали обострять эту конфронтацию. А совместное заявление о СВПД — четкий сигнал для Вашингтона и его союзников о том, что к сделке необходимо возвращаться.

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в мире, иран, россия, индия, владимир путин, шос