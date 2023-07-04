https://ria.ru/20230704/pogoda-1882053933.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 04.07.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, без осадков с температурой воздуха до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:21

2023-07-04T08:21

2023-07-04T08:21

погода

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков с температурой воздуха до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень азорского антициклона, переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление слабо растёт, показания барометров постепенно вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус