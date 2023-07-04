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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 04.07.2023
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08:21 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/pogoda-1882053933.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 04.07.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков с температурой воздуха до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:21
2023-07-04T08:21
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков с температурой воздуха до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень азорского антициклона, переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление слабо растёт, показания барометров постепенно вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается переменная облачность и до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков с температурой воздуха до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень азорского антициклона, переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление слабо растёт, показания барометров постепенно вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.
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