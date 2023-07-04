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При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/pogibshie-1882228595.html
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2023
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще одна женщина получила ранения, написал во вторник... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:33
2023-07-04T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще одна женщина получила ранения, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан – мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", - сообщил Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов мирная жительница получила ранения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух погибших при обстреле ВСУ Петровского района города

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще одна женщина получила ранения, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан – мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", - сообщил Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов мирная жительница получила ранения.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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