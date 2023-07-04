https://ria.ru/20230704/pogibshie-1882228595.html
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2023
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще одна женщина получила ранения, написал во вторник... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:33
2023-07-04T18:33
2023-07-04T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще одна женщина получила ранения, написал во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан – мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", - сообщил Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов мирная жительница получила ранения. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Донецка погибли два мирных жителя
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух погибших при обстреле ВСУ Петровского района города