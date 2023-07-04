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Мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на лечение - РИА Новости, 04.07.2023
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14:24 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/podzhog-1882149292.html
Мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на лечение
Мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на лечение - РИА Новости, 04.07.2023
Мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на лечение
Мать, которая сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у сына в Алтайском крае, отправлена судом на принудительное лечение, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:24
2023-07-04T14:24
происшествия
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
советский район
здоровье - общество
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БАРНАУЛ, 4 июл - РИА Новости. Мать, которая сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у сына в Алтайском крае, отправлена судом на принудительное лечение, сообщило СУСК РФ по региону. "Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения судом постановления в отношении 40-летней жительницы села Урожайное Советского района, совершившей уголовное деяние, предусмотренное п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Ранее по поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что семья женщины с 2018 года состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении, а за месяц до случившегося мать была ограничена в родительских правах в отношении трех своих детей. "Находящаяся в состоянии невменяемости, обусловленном хроническим психическим расстройством, женщина решила совершить убийство своей малолетней дочери. Для этого она заранее приобрела в магазине пять бутылок керосина, а через несколько дней днем 20 февраля 2023 года привезла 1,5-годовалого ребенка к складским помещениям, где облила ее горючей жидкостью и подожгла на глазах 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия", - отмечают в ведомстве. Девочка погибла не месте. По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. "Принимая во внимание, что мать ребенка совершила общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, в состоянии невменяемости, суд постановил освободить ее от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230626/podrostok-1880570582.html
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россия
алтайский край
советский район
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происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), советский район, здоровье - общество
Происшествия, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Советский район, Здоровье - Общество
Мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на лечение

Мать, которая сожгла дочь на глазах у сына на Алтае, отправили на принудительное лечение

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета РФ
Автомобиль следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль следственного комитета РФ
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БАРНАУЛ, 4 июл - РИА Новости. Мать, которая сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у сына в Алтайском крае, отправлена судом на принудительное лечение, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения судом постановления в отношении 40-летней жительницы села Урожайное Советского района, совершившей уголовное деяние, предусмотренное п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Ранее по поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что семья женщины с 2018 года состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении, а за месяц до случившегося мать была ограничена в родительских правах в отношении трех своих детей.
«
"Находящаяся в состоянии невменяемости, обусловленном хроническим психическим расстройством, женщина решила совершить убийство своей малолетней дочери. Для этого она заранее приобрела в магазине пять бутылок керосина, а через несколько дней днем 20 февраля 2023 года привезла 1,5-годовалого ребенка к складским помещениям, где облила ее горючей жидкостью и подожгла на глазах 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия", - отмечают в ведомстве.
Девочка погибла не месте. По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
"Принимая во внимание, что мать ребенка совершила общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, в состоянии невменяемости, суд постановил освободить ее от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
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