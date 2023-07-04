Рейтинг@Mail.ru
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 04.07.2023 (обновлено: 15:14 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882138934.html
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову - РИА Новости, 04.07.2023
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку - правовую, информационную, финансовую - журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:50
2023-07-04T15:14
россия
елена милашина
татьяна москалькова
беслан
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137593_0:135:960:675_1920x0_80_0_0_b3255af2ba244975c254e05fba3bcfdc.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку - правовую, информационную, финансовую - журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых было совершено нападение в Чечне, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а Немов – ножевое ранение."Минцифры поддерживает пострадавших журналистов. Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. "Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую", - отметили в ведомстве.Также Минцифры призывает всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации.
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html
россия
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137593_0:45:960:765_1920x0_80_0_0_7f565295c8493fcf57efa15d72342666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, елена милашина, татьяна москалькова, беслан, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Россия, Елена Милашина, Татьяна Москалькова, Беслан, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову

Минцифры готово оказать правовую, информационную и финансовую поддержку Милашиной и Немову

© Фото : Команда против пыток/TelegramЕлена Милашина после нападения
Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Елена Милашина после нападения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку - правовую, информационную, финансовую - журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых было совершено нападение в Чечне, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а Немов – ножевое ранение.
"Минцифры поддерживает пострадавших журналистов. Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. "Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую", - отметили в ведомстве.
Также Минцифры призывает всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией
Вчера, 14:04
 
РоссияЕлена МилашинаТатьяна МоскальковаБесланНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала