https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882138934.html
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову - РИА Новости, 04.07.2023
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку - правовую, информационную, финансовую - журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:50
2023-07-04T13:50
2023-07-04T15:14
россия
елена милашина
татьяна москалькова
беслан
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку - правовую, информационную, финансовую - журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых было совершено нападение в Чечне, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а Немов – ножевое ранение."Минцифры поддерживает пострадавших журналистов. Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. "Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую", - отметили в ведомстве.Также Минцифры призывает всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации.
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html
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россия, елена милашина, татьяна москалькова, беслан, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Россия, Елена Милашина, Татьяна Москалькова, Беслан, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
Минцифры готово оказать правовую, информационную и финансовую поддержку Милашиной и Немову