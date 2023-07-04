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На российские стадионы к осени может вернуться пиво - РИА Новости, 04.07.2023
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02:16 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/pivo-1882038285.html
На российские стадионы к осени может вернуться пиво
На российские стадионы к осени может вернуться пиво - РИА Новости, 04.07.2023
На российские стадионы к осени может вернуться пиво
Пивоваренная отрасль РФ рассчитывает, что запрет на продажу пива на стадионах может быть снят к осени, сообщил в интервью РИА Новости президент пивоваренной... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:16
2023-07-04T02:16
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пивоваренная отрасль РФ рассчитывает, что запрет на продажу пива на стадионах может быть снят к осени, сообщил в интервью РИА Новости президент пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") Ораз Дурдыев. В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. На заседании комитета Госдумы по спорту в конце апреля было решено доработать законопроект, снимающий этот запрет, но в целом отрицательных позиций по поводу него не высказывалось. Снятие запрета поможет привлечь на матчи больше болельщиков и поддержит спортивные клубы, заявлял тогда РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken Россия) Вячеслав Мамонтов. "Сейчас мы находимся в диалоге с властями, надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы", - сообщил Дурдыев. Также поддержку отрасли может оказать легализация других каналов продаж. Так, AB InBev Efes неоднократно высказывалась за снятие запрета на продажу пива на автозаправочных станциях. "По предложению продавать пиво на АЗС прогресса меньше, но мы последовательно ведем эту работу, поскольку видим в ней возможность поддержки не только пивоваренной отрасли, но также и сопряженных бизнесов", - заявил Дурдыев. Он заметил, что сейчас все заправочные станции оснащены минимаркетами и продажа на заправках пива не приведет к неблагоприятным последствиям при условии сохранения всех мер контроля работы традиционной и сетевой розничной торговли. AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
https://rsport.ria.ru/20230426/futbol-1867855183.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
На российские стадионы к осени может вернуться пиво

AB InBev Efes: на российские стадионы к осени может быть снят запрет на продажу пива

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутболисты на поле арены "Локомотив"
Футболисты на поле арены Локомотив - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Футболисты на поле арены "Локомотив" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пивоваренная отрасль РФ рассчитывает, что запрет на продажу пива на стадионах может быть снят к осени, сообщил в интервью РИА Новости президент пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") Ораз Дурдыев.
В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. На заседании комитета Госдумы по спорту в конце апреля было решено доработать законопроект, снимающий этот запрет, но в целом отрицательных позиций по поводу него не высказывалось. Снятие запрета поможет привлечь на матчи больше болельщиков и поддержит спортивные клубы, заявлял тогда РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken Россия) Вячеслав Мамонтов.
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"Сейчас мы находимся в диалоге с властями, надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы", - сообщил Дурдыев.
Также поддержку отрасли может оказать легализация других каналов продаж. Так, AB InBev Efes неоднократно высказывалась за снятие запрета на продажу пива на автозаправочных станциях. "По предложению продавать пиво на АЗС прогресса меньше, но мы последовательно ведем эту работу, поскольку видим в ней возможность поддержки не только пивоваренной отрасли, но также и сопряженных бизнесов", - заявил Дурдыев.
Он заметил, что сейчас все заправочные станции оснащены минимаркетами и продажа на заправках пива не приведет к неблагоприятным последствиям при условии сохранения всех мер контроля работы традиционной и сетевой розничной торговли.
AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
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