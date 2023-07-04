https://ria.ru/20230704/otsenka-1882064384.html
Мишустин расширил критерии оценки губернаторов
Мишустин расширил критерии оценки губернаторов - РИА Новости, 04.07.2023
Мишустин расширил критерии оценки губернаторов
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в число критериев оценки эффективности губернаторов войдут... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:42
2023-07-04T09:42
2023-07-04T09:42
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в число критериев оценки эффективности губернаторов войдут показатели доступности и безопасности образовательных учреждений, сообщается на сайте кабмина. "Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что документ внес изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. В неё добавлены показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов. "Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом", - добавляется в сообщении. Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, уровень образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.
https://ria.ru/20230623/konkurs-1879938524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин расширил критерии оценки губернаторов
Мишустин включил доступность и безопасность школ и детсадов в критерии оценки губернаторов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в число критериев оценки эффективности губернаторов войдут показатели доступности и безопасности образовательных учреждений, сообщается на сайте
кабмина.
"Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что документ внес изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. В неё добавлены показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов.
"Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом", - добавляется в сообщении.
Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, уровень образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.
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