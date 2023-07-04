https://ria.ru/20230704/otsenka-1882064384.html

Мишустин расширил критерии оценки губернаторов

Мишустин расширил критерии оценки губернаторов - РИА Новости, 04.07.2023

Мишустин расширил критерии оценки губернаторов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в число критериев оценки эффективности губернаторов войдут... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:42

2023-07-04T09:42

2023-07-04T09:42

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в число критериев оценки эффективности губернаторов войдут показатели доступности и безопасности образовательных учреждений, сообщается на сайте кабмина. "Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что документ внес изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. В неё добавлены показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов. "Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом", - добавляется в сообщении. Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, уровень образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

https://ria.ru/20230623/konkurs-1879938524.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин