https://ria.ru/20230704/otdelpristavov-1882260182.html

Неизвестные подожгли отдел судебных приставов в Нижегородской области

Неизвестные подожгли отдел судебных приставов в Нижегородской области - РИА Новости, 04.07.2023

Неизвестные подожгли отдел судебных приставов в Нижегородской области

Правоохранители ищут неизвестных, которые подожгли отдел судебных приставов в нижегородском городе Богородск, забросав окно "коктейлями Молотова". РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:20

2023-07-04T22:20

2023-07-04T22:30

происшествия

коммерческая недвижимость

нижегородская область

богородск

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УФА, 4 июл - РИА Новости. Правоохранители ищут неизвестных, которые подожгли отдел судебных приставов в нижегородском городе Богородск, забросав окно "коктейлями Молотова". Телеграм-канал "Нижний №1" ранее сообщил, что неизвестные бросили в окно отдела судебных приставов в Богородске пять "коктейлей Молотова". В управлении МВД по Нижегородской области журналистам сообщили, что инцидент произошёл в ночь на вторник в Богородске на улице Ленина. "Пожар произошел в помещении на первом этаже пятиэтажного кирпичного строения, где располагаются офисные помещения. Площадь горения составила около 12 квадратных метров. (Причиной пожара - ред.) усматривается поджог",- говорится в сообщении полиции. В нем уточняется, что по предварительной версии, огонь попал внутрь помещения через окно. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В пресс-службе добавили, что проводится расследование, принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемого.

https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html

https://ria.ru/20230703/podzhog-1881890090.html

нижегородская область

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происшествия, коммерческая недвижимость, нижегородская область, богородск