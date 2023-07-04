https://ria.ru/20230704/oshibka-1882046805.html

В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией

В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.07.2023

В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией

Бесцеремонная внешняя политика США по отношению к России поставила мир на грань ядерной войны, говорится в статье Harper’s Magazine. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T06:46

2023-07-04T06:46

2023-07-04T09:14

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бесцеремонная внешняя политика США по отношению к России поставила мир на грань ядерной войны, говорится в статье Harper’s Magazine.Как отметили в журнале, американский дипломат и историк Джордж Кеннан еще в 1997 году предсказал, что стремление Штатов восстановить атмосферу холодной войны станет "самой роковой ошибкой политики Вашингтона за всю эпоху после окончания холодной войны"."США не только бесцеремонно расширяли свои обязательства в области ядерной безопасности и ядерных гарантий, создавая тем самым постоянно расширяющиеся границы небезопасности. Они делали это, понимая, что Россия — великая держава с собственным ядерным арсеналом и вполне понятным неприятием своего поглощения в глобальный порядок на условиях Америки", — говорится в материале.По мнению автора статьи, ядерному противостоянию между США и Россией в контексте конфликта на Украине уделяется недостаточно внимания."Вашингтон явно приближается к прямому конфликту с Москвой. Безусловно, ядерные силы США и России, находящиеся всегда наготове, сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности. Если только исключить Карибский кризис, то риск быстрой и катастрофической эскалации ядерного противостояния между двумя сверхдержавами выше, чем когда-либо в истории", — посетовал журналист.Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также предупредил, что миру грозит ядерный апокалипсис. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230701/ukraina-1881694863.html

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880949357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина