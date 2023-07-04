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В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.07.2023
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06:46 04.07.2023 (обновлено: 09:14 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/oshibka-1882046805.html
В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией
В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.07.2023
В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией
Бесцеремонная внешняя политика США по отношению к России поставила мир на грань ядерной войны, говорится в статье Harper’s Magazine. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:46
2023-07-04T09:14
в мире
сша
россия
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бесцеремонная внешняя политика США по отношению к России поставила мир на грань ядерной войны, говорится в статье Harper’s Magazine.Как отметили в журнале, американский дипломат и историк Джордж Кеннан еще в 1997 году предсказал, что стремление Штатов восстановить атмосферу холодной войны станет "самой роковой ошибкой политики Вашингтона за всю эпоху после окончания холодной войны"."США не только бесцеремонно расширяли свои обязательства в области ядерной безопасности и ядерных гарантий, создавая тем самым постоянно расширяющиеся границы небезопасности. Они делали это, понимая, что Россия — великая держава с собственным ядерным арсеналом и вполне понятным неприятием своего поглощения в глобальный порядок на условиях Америки", — говорится в материале.По мнению автора статьи, ядерному противостоянию между США и Россией в контексте конфликта на Украине уделяется недостаточно внимания.&quot;Вашингтон явно приближается к прямому конфликту с Москвой. Безусловно, ядерные силы США и России, находящиеся всегда наготове, сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности. Если только исключить Карибский кризис, то риск быстрой и катастрофической эскалации ядерного противостояния между двумя сверхдержавами выше, чем когда-либо в истории&quot;, — посетовал журналист.Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также предупредил, что миру грозит ядерный апокалипсис. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881694863.html
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в мире, сша, россия, украина
В мире, США, Россия, Украина
В США пришли в ужас из-за "самой роковой ошибки" в отношениях с Россией

Harper’s Magazine: мир оказался на пороге ядерной войны из-за бесцеремонной политики США

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бесцеремонная внешняя политика США по отношению к России поставила мир на грань ядерной войны, говорится в статье Harper’s Magazine.
Как отметили в журнале, американский дипломат и историк Джордж Кеннан еще в 1997 году предсказал, что стремление Штатов восстановить атмосферу холодной войны станет "самой роковой ошибкой политики Вашингтона за всю эпоху после окончания холодной войны".
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"США не только бесцеремонно расширяли свои обязательства в области ядерной безопасности и ядерных гарантий, создавая тем самым постоянно расширяющиеся границы небезопасности. Они делали это, понимая, что Россия — великая держава с собственным ядерным арсеналом и вполне понятным неприятием своего поглощения в глобальный порядок на условиях Америки", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, ядерному противостоянию между США и Россией в контексте конфликта на Украине уделяется недостаточно внимания.
«

"Вашингтон явно приближается к прямому конфликту с Москвой. Безусловно, ядерные силы США и России, находящиеся всегда наготове, сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности. Если только исключить Карибский кризис, то риск быстрой и катастрофической эскалации ядерного противостояния между двумя сверхдержавами выше, чем когда-либо в истории", — посетовал журналист.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также предупредил, что миру грозит ядерный апокалипсис.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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