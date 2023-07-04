https://ria.ru/20230704/oruzhie-1882131634.html

ШОС призвала соблюдать конвенции о запрете химического и биооружия

ШОС призвала соблюдать конвенции о запрете химического и биооружия - РИА Новости, 04.07.2023

ШОС призвала соблюдать конвенции о запрете химического и биооружия

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за соблюдение конвенций о запрете разработки, производства и накопления биологического и... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:25

2023-07-04T13:25

2023-07-04T13:25

в мире

шос

организация по запрещению химического оружия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за соблюдение конвенций о запрете разработки, производства и накопления биологического и химического оружия, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. "Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной безопасности. Они подчеркивают необходимость строгого соблюдения КБТО, в том числе путем принятия протокола к конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки. Они выступают против создания любых механизмов, дублирующих функции КБТО, в том числе в части, касающейся компетенции Совета Безопасности ООН", - отмечается в декларации. Также государства-члены ШОС призывают "к соблюдению в полном объеме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении в качестве эффективного инструмента в сфере разоружения и нераспространения". "Они подчеркивают важность скорейшего уничтожения всех заявленных запасов химического оружия. Государства-члены подтверждают поддержку Организации по запрещению химического оружия и выступают за принятие согласованных решений с тем, чтобы преодолеть разногласия в рамках Организации, обеспечить ее целостность и эффективную работу в соответствии с конвенцией", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230513/khimoruzhie-1871448316.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, шос, организация по запрещению химического оружия