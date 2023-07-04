ШОС призвала соблюдать конвенции о запрете химического и биооружия
ШОС в декларации выступила за соблюдение конвенций о запрете химического и биооружия
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за соблюдение конвенций о запрете разработки, производства и накопления биологического и химического оружия, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС.
"Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной безопасности. Они подчеркивают необходимость строгого соблюдения КБТО, в том числе путем принятия протокола к конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки. Они выступают против создания любых механизмов, дублирующих функции КБТО, в том числе в части, касающейся компетенции Совета Безопасности ООН", - отмечается в декларации.
Также государства-члены ШОС призывают "к соблюдению в полном объеме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении в качестве эффективного инструмента в сфере разоружения и нераспространения".
"Они подчеркивают важность скорейшего уничтожения всех заявленных запасов химического оружия. Государства-члены подтверждают поддержку Организации по запрещению химического оружия и выступают за принятие согласованных решений с тем, чтобы преодолеть разногласия в рамках Организации, обеспечить ее целостность и эффективную работу в соответствии с конвенцией", - говорится в документе.