https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882100350.html
В Израиле заявили о скором окончании операции в Дженине
В Израиле заявили о скором окончании операции в Дженине - РИА Новости, 04.07.2023
В Израиле заявили о скором окончании операции в Дженине
Израильским военным осталось выполнить порядка десяти задач для завершения контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу, включая уничтожение... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:15
2023-07-04T12:15
2023-07-04T12:15
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израиль
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Израильским военным осталось выполнить порядка десяти задач для завершения контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу, включая уничтожение оперативных штабов террористов, складов с оружием и взрывчаткой, армия не планирует оставаться в городе дольше, чем требуется, сообщила РИА Новости руководитель европейской пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Мария Михельсон. "Последнее, чего мы хотим - это оставаться в Дженине дольше, чем нужно. Нет никакого интереса захватить Дженин или оставаться там. Командиры сегодня утром сообщали, что осталось порядка десяти целей, которые нужно достичь в Дженине. Цели включают уничтожение складов с оружием и взрывчаткой, оперативных штабов и центров террористов, аресты разыскиваемых лиц", - рассказала Михельсон. По словам руководителя пресс-службы, эти цели могут быть достигнуты за несколько часов в зависимости от ситуации, но может потребоваться и несколько дней. Представитель армии подчеркнула, что Израиль воюет не с палестинцами в Дженине, а с террористами. Отвечая на вопрос о том, какая военная техника задействована в операции в Дженине, Михельсон заявила, что в городе нет израильских танков. По ее словам, израильские силовики используют боевые машины пехоты, инженерные автомобили, а также авиационные средства. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
https://ria.ru/20230702/izrail-1881726536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
В Израиле заявили о скором окончании операции в Дженине
Армия обороны Израиля: осталось порядка десяти задач для завершения операции в Дженине
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Израильским военным осталось выполнить порядка десяти задач для завершения контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу, включая уничтожение оперативных штабов террористов, складов с оружием и взрывчаткой, армия не планирует оставаться в городе дольше, чем требуется, сообщила РИА Новости руководитель европейской пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Мария Михельсон.
"Последнее, чего мы хотим - это оставаться в Дженине дольше, чем нужно. Нет никакого интереса захватить Дженин или оставаться там. Командиры сегодня утром сообщали, что осталось порядка десяти целей, которые нужно достичь в Дженине. Цели включают уничтожение складов с оружием и взрывчаткой, оперативных штабов и центров террористов, аресты разыскиваемых лиц", - рассказала Михельсон.
По словам руководителя пресс-службы, эти цели могут быть достигнуты за несколько часов в зависимости от ситуации, но может потребоваться и несколько дней.
Представитель армии подчеркнула, что Израиль воюет не с палестинцами в Дженине, а с террористами.
СМИ: Палестина прекратит все контакты с Израилем из-за операции в Дженине
Отвечая на вопрос о том, какая военная техника задействована в операции в Дженине, Михельсон заявила, что в городе нет израильских танков. По ее словам, израильские силовики используют боевые машины пехоты, инженерные автомобили, а также авиационные средства.
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца
заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
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