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ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2023
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10:30 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/obstrely-1882071691.html
ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2023
ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 130 различными снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:30
2023-07-04T10:30
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 130 различными снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Глава области опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 3 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 129, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись шесть приграничных районов, было выпущено 150 боеприпасов. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка - зафиксировано 7 прилетов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда", - написал Гладков. Он уточнил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 20 раз обстреляли село Кукуевка. Различные повреждения получили 6 частных домовладений, два транспортных средства и 4 нежилых строения. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда, также над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. По данным губернатора, в хуторе Старый Волоконовского района было выпущено 45 минометных снарядов, а в селе Тишанка – 6 артиллерийских снарядов. В Грайворонском округе, согласно сведениям главы области, в селе Пороз с беспилотника сброшено 1 взрывное устройство, поврежден объект связи. В окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html
https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 129 снарядов по Белгородской области

© Фото из соцсетейПожар в жилом доме в Шебекино
Пожар в жилом доме в Шебекино
© Фото из соцсетей
Пожар в жилом доме в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 130 различными снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава области опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 3 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 129, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись шесть приграничных районов, было выпущено 150 боеприпасов.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
3 июля, 16:21
Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка - зафиксировано 7 прилетов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 20 раз обстреляли село Кукуевка. Различные повреждения получили 6 частных домовладений, два транспортных средства и 4 нежилых строения. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда, также над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. По данным губернатора, в хуторе Старый Волоконовского района было выпущено 45 минометных снарядов, а в селе Тишанка – 6 артиллерийских снарядов. В Грайворонском округе, согласно сведениям главы области, в селе Пороз с беспилотника сброшено 1 взрывное устройство, поврежден объект связи. В окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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