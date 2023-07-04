https://ria.ru/20230704/obstrely-1882071691.html

ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2023

ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 130 различными снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:30

2023-07-04T10:30

2023-07-04T10:30

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 130 различными снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Глава области опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 3 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 129, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись шесть приграничных районов, было выпущено 150 боеприпасов. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка - зафиксировано 7 прилетов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда", - написал Гладков. Он уточнил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 20 раз обстреляли село Кукуевка. Различные повреждения получили 6 частных домовладений, два транспортных средства и 4 нежилых строения. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда, также над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. По данным губернатора, в хуторе Старый Волоконовского района было выпущено 45 минометных снарядов, а в селе Тишанка – 6 артиллерийских снарядов. В Грайворонском округе, согласно сведениям главы области, в селе Пороз с беспилотника сброшено 1 взрывное устройство, поврежден объект связи. В окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html

https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html

белгородская область

украина

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков