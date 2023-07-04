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Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:12 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/obstrely-1882032456.html
Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО - РИА Новости, 04.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.40 обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:12
2023-07-04T00:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 20.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 20.10 был также обстрелян Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230703/artilleriya-1881967434.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска в 20.40 обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО

© Фото : Приходько РИК / TelegramДворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ
Дворец культуры Шахтер в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Дворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 20.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что в 20.10 был также обстрелян Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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