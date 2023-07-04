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Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО - РИА Новости, 04.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.40 обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:12
2023-07-04T00:12
2023-07-04T00:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 20.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 20.10 был также обстрелян Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230703/artilleriya-1881967434.html
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска в 20.40 обстреляли Горловку 10 ракетами из РСЗО