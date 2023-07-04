https://ria.ru/20230704/obstrel-1882220540.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:59

2023-07-04T17:59

2023-07-04T18:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато