Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.