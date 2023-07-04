https://ria.ru/20230704/obstrel-1882073045.html

ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области около 80 снарядов

ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области около 80 снарядов - РИА Новости, 04.07.2023

ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области около 80 снарядов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 80 снарядов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:39

2023-07-04T10:39

2023-07-04T10:39

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 80 снарядов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале. "За прошедшие сутки артиллерия ВС киевского режима продолжала обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив в общей сложности 78 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении. По удары попали Днепряны, Корсунка, Алешки, Рыбальче, Кардашинка, Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Песчановка. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

https://ria.ru/20230702/obstrel-1881724824.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , днепр (город), новая каховка