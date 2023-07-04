https://ria.ru/20230704/obstrel-1882073045.html
ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области около 80 снарядов
ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области около 80 снарядов - РИА Новости, 04.07.2023
ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области около 80 снарядов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 80 снарядов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:39
2023-07-04T10:39
2023-07-04T10:39
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 80 снарядов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале. "За прошедшие сутки артиллерия ВС киевского режима продолжала обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпустив в общей сложности 78 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении. По удары попали Днепряны, Корсунка, Алешки, Рыбальче, Кардашинка, Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Песчановка. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
https://ria.ru/20230702/obstrel-1881724824.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (город), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка
ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области около 80 снарядов
За прошедшие сутки артиллерия ВСУ выпустила по левобережью Херсонской области 78 снарядов