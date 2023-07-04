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Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья - РИА Новости, 04.07.2023
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Новости Подмосковья
 
14:44 04.07.2023 (обновлено: 15:17 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/obrascheniya-1882155339.html
Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья
Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья - РИА Новости, 04.07.2023
Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья
Все обращения и пожелания жителей Подмосковья учитываются, мы очень внимательно относимся к жалобам или просьбам граждан, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:44
2023-07-04T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все обращения и пожелания жителей Подмосковья учитываются, мы очень внимательно относимся к жалобам или просьбам граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с замначальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым. "Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача - учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги", - отметил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, среди нововведений, принятых в регионе, стало переведение всех обращений жителей в "цифру" - ни один наказ, мнение, инициатива или предложение не остаются без внимания. Центр управления регионом с текущего года начал обрабатывать вопросы предпринимателей в специальной отдельной системе ЦУР "Бизнес". Помимо этого, в работу региона активно внедряется искусственный интеллект. "Если раньше житель выбирал вручную тему проблемы (например, ямы, мусор), то теперь система сама распознает тематику по фото. Благодаря этому модерация обращений сократилась с 24 до 16 часов. ИИ в разы быстрее обрабатывает большой объем информации, поступающей и на "Добродел". Сейчас в Подмосковье в стадии реализации находятся более 10 проектов с участием искусственного интеллекта. Это такие направления, как содержание территорий, транспорт, медицина, безопасность, земельный и имущественный контроль, контроль питания в школах и соцучреждениях", - отметили в ведомстве. Помимо этого, обращения от участников СВО и их семей рассматриваются в индивидуальном порядке, оказывается адресная помощь. К работе привлечены волонтеры и сотрудники Центров поддержки участников спецоперации и их семей, филиала подмосковного фонда "Защитники Отечества", сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876752105.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с замначальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с замначальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с замначальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все обращения и пожелания жителей Подмосковья учитываются, мы очень внимательно относимся к жалобам или просьбам граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с замначальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым.
"Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача - учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги", - отметил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, среди нововведений, принятых в регионе, стало переведение всех обращений жителей в "цифру" - ни один наказ, мнение, инициатива или предложение не остаются без внимания.
Центр управления регионом с текущего года начал обрабатывать вопросы предпринимателей в специальной отдельной системе ЦУР "Бизнес". Помимо этого, в работу региона активно внедряется искусственный интеллект.
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"Если раньше житель выбирал вручную тему проблемы (например, ямы, мусор), то теперь система сама распознает тематику по фото. Благодаря этому модерация обращений сократилась с 24 до 16 часов. ИИ в разы быстрее обрабатывает большой объем информации, поступающей и на "Добродел". Сейчас в Подмосковье в стадии реализации находятся более 10 проектов с участием искусственного интеллекта. Это такие направления, как содержание территорий, транспорт, медицина, безопасность, земельный и имущественный контроль, контроль питания в школах и соцучреждениях", - отметили в ведомстве.
Помимо этого, обращения от участников СВО и их семей рассматриваются в индивидуальном порядке, оказывается адресная помощь. К работе привлечены волонтеры и сотрудники Центров поддержки участников спецоперации и их семей, филиала подмосковного фонда "Защитники Отечества", сообщили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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