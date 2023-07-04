https://ria.ru/20230704/obrascheniya-1882155339.html

Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья

Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья - РИА Новости, 04.07.2023

Андрей Воробьев: мы учитываем все обращения жителей Подмосковья

Все обращения и пожелания жителей Подмосковья учитываются, мы очень внимательно относимся к жалобам или просьбам граждан, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:44

2023-07-04T14:44

2023-07-04T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все обращения и пожелания жителей Подмосковья учитываются, мы очень внимательно относимся к жалобам или просьбам граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с замначальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым. "Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача - учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги", - отметил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, среди нововведений, принятых в регионе, стало переведение всех обращений жителей в "цифру" - ни один наказ, мнение, инициатива или предложение не остаются без внимания. Центр управления регионом с текущего года начал обрабатывать вопросы предпринимателей в специальной отдельной системе ЦУР "Бизнес". Помимо этого, в работу региона активно внедряется искусственный интеллект. "Если раньше житель выбирал вручную тему проблемы (например, ямы, мусор), то теперь система сама распознает тематику по фото. Благодаря этому модерация обращений сократилась с 24 до 16 часов. ИИ в разы быстрее обрабатывает большой объем информации, поступающей и на "Добродел". Сейчас в Подмосковье в стадии реализации находятся более 10 проектов с участием искусственного интеллекта. Это такие направления, как содержание территорий, транспорт, медицина, безопасность, земельный и имущественный контроль, контроль питания в школах и соцучреждениях", - отметили в ведомстве. Помимо этого, обращения от участников СВО и их семей рассматриваются в индивидуальном порядке, оказывается адресная помощь. К работе привлечены волонтеры и сотрудники Центров поддержки участников спецоперации и их семей, филиала подмосковного фонда "Защитники Отечества", сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876752105.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев