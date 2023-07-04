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В Запорожской области заявили о переходе российских сил в активную оборону

В Запорожской области заявили о переходе российских сил в активную оборону - РИА Новости, 04.07.2023

В Запорожской области заявили о переходе российских сил в активную оборону

Вооруженные силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки, сообщил РИА Новости глава движения РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T01:01

2023-07-04T01:01

2023-07-04T09:00

специальная военная операция на украине

россия

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава. Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые сил", — отметил Рогов.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за месяц украинского наступления в Донбассе и Запорожской области Вооруженные силы России уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.Помимо танков, российские военные также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15 процентов. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230703/diversanty-1882007303.html

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россия, киев, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность