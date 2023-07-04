https://ria.ru/20230704/novosibirsk-1882068448.html

Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов

Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов - РИА Новости, 04.07.2023

Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов

Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:12

2023-07-04T10:12

2023-07-04T10:13

политика

россия

новосибирск

сергей бойко

хельга пирогова

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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег, лишивших их депутатских мандатов, сообщила РИА Новости представитель суда. Депутаты горсовета Новосибирска 28 июня на сессии приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей. Это Сергей Бойко* (признан иностранным агентом) и Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии. "В адрес Центрального районного суда сегодня 4 июля поступило два административных исковых заявления, где административными истцами указаны Бойко* и Пирогова. Одно исковое заявление об оспаривании решения органа местного самоуправления, второе административное исковое заявление о признании незаконным представления прокурора", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена. Сессия горсовета вслед за комиссией парламента по противодействию коррупции согласилась с представлением прокурора города и признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно - непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия. В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающих лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов. Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022 года после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230419/yashin-1866308872.html

https://ria.ru/20230615/bryukhanova-1878277263.html

https://ria.ru/20230410/deputat-1864266525.html

россия

новосибирск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, новосибирск, сергей бойко, хельга пирогова