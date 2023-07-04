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Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов - РИА Новости, 04.07.2023
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10:12 04.07.2023 (обновлено: 10:13 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/novosibirsk-1882068448.html
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов - РИА Новости, 04.07.2023
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов
Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:12
2023-07-04T10:13
политика
россия
новосибирск
сергей бойко
хельга пирогова
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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег, лишивших их депутатских мандатов, сообщила РИА Новости представитель суда. Депутаты горсовета Новосибирска 28 июня на сессии приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей. Это Сергей Бойко* (признан иностранным агентом) и Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии. "В адрес Центрального районного суда сегодня 4 июля поступило два административных исковых заявления, где административными истцами указаны Бойко* и Пирогова. Одно исковое заявление об оспаривании решения органа местного самоуправления, второе административное исковое заявление о признании незаконным представления прокурора", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена. Сессия горсовета вслед за комиссией парламента по противодействию коррупции согласилась с представлением прокурора города и признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно - непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия. В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающих лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов. Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022 года после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230419/yashin-1866308872.html
https://ria.ru/20230615/bryukhanova-1878277263.html
https://ria.ru/20230410/deputat-1864266525.html
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политика, россия, новосибирск, сергей бойко, хельга пирогова
Политика, Россия, Новосибирск, Сергей Бойко, Хельга Пирогова
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов

Уехавшие из России новосибирские мундепы Бойко и Пирогова обжаловали лишение мандатов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег, лишивших их депутатских мандатов, сообщила РИА Новости представитель суда.
Депутаты горсовета Новосибирска 28 июня на сессии приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей. Это Сергей Бойко* (признан иностранным агентом) и Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину*
19 апреля, 13:28
"В адрес Центрального районного суда сегодня 4 июля поступило два административных исковых заявления, где административными истцами указаны Бойко* и Пирогова. Одно исковое заявление об оспаривании решения органа местного самоуправления, второе административное исковое заявление о признании незаконным представления прокурора", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.
Сессия горсовета вслед за комиссией парламента по противодействию коррупции согласилась с представлением прокурора города и признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно - непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия.
Бывший депутат Московской городской думы Анастасия Брюханова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск
15 июня, 11:46
В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающих лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов.
Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022 года после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Сергей Захаров - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Уехавший в Германию пермский депутат заявил о сложении полномочий
10 апреля, 15:04
 
ПолитикаРоссияНовосибирскСергей БойкоХельга Пирогова
 
 
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