https://ria.ru/20230704/novosibirsk-1882068448.html
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов - РИА Новости, 04.07.2023
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов
Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:12
2023-07-04T10:12
2023-07-04T10:13
политика
россия
новосибирск
сергей бойко
хельга пирогова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_ac25502c63161207e351d05e561ff246.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег, лишивших их депутатских мандатов, сообщила РИА Новости представитель суда. Депутаты горсовета Новосибирска 28 июня на сессии приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей. Это Сергей Бойко* (признан иностранным агентом) и Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии. "В адрес Центрального районного суда сегодня 4 июля поступило два административных исковых заявления, где административными истцами указаны Бойко* и Пирогова. Одно исковое заявление об оспаривании решения органа местного самоуправления, второе административное исковое заявление о признании незаконным представления прокурора", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена. Сессия горсовета вслед за комиссией парламента по противодействию коррупции согласилась с представлением прокурора города и признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно - непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия. В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающих лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов. Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022 года после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230419/yashin-1866308872.html
https://ria.ru/20230615/bryukhanova-1878277263.html
https://ria.ru/20230410/deputat-1864266525.html
россия
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_dc78e46a5819d3380812b8ad2369373e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, новосибирск, сергей бойко, хельга пирогова
Политика, Россия, Новосибирск, Сергей Бойко, Хельга Пирогова
Уехавшие из России новосибирские депутаты обжаловали лишение мандатов
Уехавшие из России новосибирские мундепы Бойко и Пирогова обжаловали лишение мандатов
НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое уехавших из России независимых депутатов горсовета Новосибирска подали в Центральный районный суд города заявления об обжаловании решения своих коллег, лишивших их депутатских мандатов, сообщила РИА Новости представитель суда.
Депутаты горсовета Новосибирска 28 июня на сессии приняли решение о лишении мандатов "в связи с утратой доверия" двоих своих коллег, находящихся за границей. Это Сергей Бойко
* (признан иностранным агентом) и Хельга Пирогова
, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину*
"В адрес Центрального районного суда сегодня 4 июля поступило два административных исковых заявления, где административными истцами указаны Бойко* и Пирогова. Одно исковое заявление об оспаривании решения органа местного самоуправления, второе административное исковое заявление о признании незаконным представления прокурора", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.
Сессия горсовета вслед за комиссией парламента по противодействию коррупции согласилась с представлением прокурора города и признала, что в действиях Бойко* и Пироговой имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, а именно - непредоставление сведений о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия.
Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск
В апреле совет депутатов Новосибирска внес изменения в устав города, предусматривающих лишение полномочий отсутствующих без уважительных причин более полугода депутатов.
Бойко*, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, уехал из России осенью 2021 года. Пирогова покинула страну летом 2022 года после возбуждения в отношении нее уголовного дела за неуважительное высказывание о военных, погибших в ходе спецоперации на Украине
. Бойко* и Пирогова были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Уехавший в Германию пермский депутат заявил о сложении полномочий