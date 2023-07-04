https://ria.ru/20230704/nato-1882153687.html

Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом

Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом - РИА Новости, 04.07.2023

Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил слова поддержки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу после новости о продлении его полномочий в четвертый раз в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:37

2023-07-04T14:37

2023-07-04T14:59

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

риши сунак

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великобритания

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил слова поддержки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу после новости о продлении его полномочий в четвертый раз в качестве главы альянса, написал на своей странице в Twitter, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества. "Под руководством Йенса Столтенберга альянс развивался, чтобы противостоять новым угрозам, продолжала защищать наших людей и была непоколебима в поддержке Украины", - заявил Сунак.Во вторник Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на один год, до 1 октября 2024 года. Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте. Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879533942.html

https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882140462.html

https://ria.ru/20230627/partner-1880770148.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, риши сунак, сергей лавров, великобритания, россия