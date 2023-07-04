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Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом - РИА Новости, 04.07.2023
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14:37 04.07.2023 (обновлено: 14:59 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/nato-1882153687.html
Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом
Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил слова поддержки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу после новости о продлении его полномочий в четвертый раз в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:37
2023-07-04T14:59
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
риши сунак
сергей лавров
великобритания
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил слова поддержки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу после новости о продлении его полномочий в четвертый раз в качестве главы альянса, написал на своей странице в Twitter, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества. &quot;Под руководством Йенса Столтенберга альянс развивался, чтобы противостоять новым угрозам, продолжала защищать наших людей и была непоколебима в поддержке Украины&quot;, - заявил Сунак.Во вторник Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на один год, до 1 октября 2024 года. Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте. Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879533942.html
https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882140462.html
https://ria.ru/20230627/partner-1880770148.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, риши сунак, сергей лавров, великобритания, россия
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Риши Сунак, Сергей Лавров, Великобритания, Россия
Премьер Британии настроен на продолжение сотрудничества со Столтенбергом

Риши Сунак настроен продолжать сотрудничество со Столтенбергом на посту генсека НАТО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил слова поддержки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу после новости о продлении его полномочий в четвертый раз в качестве главы альянса, написал на своей странице в Twitter, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества.
«

"Под руководством Йенса Столтенберга альянс развивался, чтобы противостоять новым угрозам, продолжала защищать наших людей и была непоколебима в поддержке Украины", - заявил Сунак.

Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине
21 июня, 12:50
Во вторник Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на один год, до 1 октября 2024 года.
Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.
Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
Вчера, 13:56
Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОРиши СунакСергей ЛавровВеликобританияРоссия
 
 
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