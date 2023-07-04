Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне
Москалькова призвала наказать виновных в нападении на журналистку Милашину в Чечне
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале, комментируя ситуацию, связанную с нападением в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Москалькова сообщала РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщал РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что, помимо обращения к руководителю Следственного управления по Чеченской Республике СК РФ, также направила телеграммы в адрес министра внутренних дел Чечни с просьбой "провести проверку по данному факту на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных", а также прокурору республики – "взять ситуацию на контроль".
"Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", - подчеркнула омбудсмен.
Также Москалькова отметила работу региональных омбудсменов, которые подключились к ситуации, Солтаева и Цгоева.