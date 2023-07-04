https://ria.ru/20230704/napadenie-1882205155.html

Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне

Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023

Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне

Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:12

2023-07-04T17:12

2023-07-04T17:31

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

татьяна москалькова

происшествия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале, комментируя ситуацию, связанную с нападением в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Москалькова сообщала РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщал РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что, помимо обращения к руководителю Следственного управления по Чеченской Республике СК РФ, также направила телеграммы в адрес министра внутренних дел Чечни с просьбой "провести проверку по данному факту на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных", а также прокурору республики – "взять ситуацию на контроль"."Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", - подчеркнула омбудсмен.Также Москалькова отметила работу региональных омбудсменов, которые подключились к ситуации, Солтаева и Цгоева.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882156981.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882148978.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, татьяна москалькова, происшествия, чеченская республика (чечня)