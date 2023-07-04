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Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
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17:12 04.07.2023 (обновлено: 17:31 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882205155.html
Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне
Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне
Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:12
2023-07-04T17:31
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
татьяна москалькова
происшествия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале, комментируя ситуацию, связанную с нападением в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Москалькова сообщала РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщал РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что, помимо обращения к руководителю Следственного управления по Чеченской Республике СК РФ, также направила телеграммы в адрес министра внутренних дел Чечни с просьбой "провести проверку по данному факту на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных", а также прокурору республики – "взять ситуацию на контроль"."Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", - подчеркнула омбудсмен.Также Москалькова отметила работу региональных омбудсменов, которые подключились к ситуации, Солтаева и Цгоева.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882156981.html
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нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, татьяна москалькова, происшествия, чеченская республика (чечня)
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Татьяна Москалькова, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Москалькова прокомментировала нападение на журналистку Милашину в Чечне

Москалькова призвала наказать виновных в нападении на журналистку Милашину в Чечне

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале, комментируя ситуацию, связанную с нападением в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Москалькова сообщала РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщал РИА Новости, что сопровождает избитых Немова и Милашину в больницу в Беслан. Как позднее рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву
Вчера, 14:48
В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что, помимо обращения к руководителю Следственного управления по Чеченской Республике СК РФ, также направила телеграммы в адрес министра внутренних дел Чечни с просьбой "провести проверку по данному факту на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных", а также прокурору республики – "взять ситуацию на контроль".
"Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", - подчеркнула омбудсмен.
Также Москалькова отметила работу региональных омбудсменов, которые подключились к ситуации, Солтаева и Цгоева.
Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова
Вчера, 14:23
 
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в ЧечнеТатьяна МоскальковаПроисшествияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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