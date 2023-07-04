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Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией - РИА Новости, 04.07.2023
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14:04 04.07.2023 (обновлено: 15:14 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией - РИА Новости, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:04
2023-07-04T15:14
происшествия
чеченская республика (чечня)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики."Я еду домой. Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал дальнейшего здоровья Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально. Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией", - заявил Солтаев РИА Новости.Ранее Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает Немова и Милашину, которых везут в больницу в Беслан.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html
РИА Новости
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происшествия, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Чеченская республика (Чечня), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией

Омбудсмен Чечни Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова диверсией против республики

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики.
"Я еду домой. Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал дальнейшего здоровья Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально. Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией", - заявил Солтаев РИА Новости.
Ранее Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает Немова и Милашину, которых везут в больницу в Беслан.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ.
Мохмад Ахмадов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияЧеченская республика (Чечня)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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