https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html

Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией

Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией - РИА Новости, 04.07.2023

Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:04

2023-07-04T14:04

2023-07-04T15:14

происшествия

чеченская республика (чечня)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики."Я еду домой. Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал дальнейшего здоровья Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально. Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией", - заявил Солтаев РИА Новости.Ранее Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает Немова и Милашину, которых везут в больницу в Беслан.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне