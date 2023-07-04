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Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою
Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою - РИА Новости, 04.07.2023
Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою
Депутат Народного хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший на СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и лечится в госпитале,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:27
2023-07-04T10:27
2023-07-04T10:27
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УЛАН-УДЭ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Народного хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший на СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и лечится в госпитале, сообщила во вторник пресс-служба регионального заксобрания. "Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО, 2 июля получил ранение в бою", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, они связались с депутатом, сейчас он находится в госпитале на территории России, с ним все хорошо. Согласно словам самого Намсараева, ранение он получил, когда прямо перед ним в блиндаже взорвалась мина. "Меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит", - приводятся в сообщении слова Намсараева. На СВО депутат отправился добровольцем в прошлом году. После восстановления он планирует вновь вернуться на передовую.
https://ria.ru/20230602/milonov-1875771120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, здоровье - общество, россия, республика бурятия, ситуация в днр и лнр
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Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою
Депутата парламента Бурятии Намсараева, участвующего в спецоперации, ранило взрывом мины