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Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/namsaraev-1882071200.html
Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою
Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою - РИА Новости, 04.07.2023
Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою
Депутат Народного хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший на СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и лечится в госпитале,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:27
2023-07-04T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
республика бурятия
ситуация в днр и лнр
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УЛАН-УДЭ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Народного хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший на СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и лечится в госпитале, сообщила во вторник пресс-служба регионального заксобрания. "Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО, 2 июля получил ранение в бою", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, они связались с депутатом, сейчас он находится в госпитале на территории России, с ним все хорошо. Согласно словам самого Намсараева, ранение он получил, когда прямо перед ним в блиндаже взорвалась мина. "Меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит", - приводятся в сообщении слова Намсараева. На СВО депутат отправился добровольцем в прошлом году. После восстановления он планирует вновь вернуться на передовую.
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безопасность, здоровье - общество, россия, республика бурятия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Республика Бурятия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бурятский депутат, ушедший добровольцем на СВО, получил ранение в бою

Депутата парламента Бурятии Намсараева, участвующего в спецоперации, ранило взрывом мины

© Фото : Народный Хурал Республики БурятияДепутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев в зоне СВО
Депутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Народный Хурал Республики Бурятия
Депутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Народного хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший на СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и лечится в госпитале, сообщила во вторник пресс-служба регионального заксобрания.
"Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО, 2 июля получил ранение в бою", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, они связались с депутатом, сейчас он находится в госпитале на территории России, с ним все хорошо.
Согласно словам самого Намсараева, ранение он получил, когда прямо перед ним в блиндаже взорвалась мина. "Меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит", - приводятся в сообщении слова Намсараева.
На СВО депутат отправился добровольцем в прошлом году. После восстановления он планирует вновь вернуться на передовую.
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